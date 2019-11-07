Спорт
ИзвестияПоляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 7 ноября сообщается в Twitter организации. Совет учредителей WADA принял данное решение в четверг в ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице.
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Политика
Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
РБК 12:19
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Транспорт
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.
РИА Новости 11:19
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Спорт
Сборная России проиграла Ирану на Межконтинентальном кубке
Сборная России в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае в серии пенальти уступила Ирану.
Спорт-Экспресс 12:45
Кино
Режиссер «Джокера» раскрыл главную тайну фильма
Свободная Пресса вчера в 15:02
Общество
Назван самый пыльный город России
Самым пыльным городом России оказалась Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".
РИА Новости 11:07
Политика
Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС 02:31
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service вчера в 11:09
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 09:48
Общество
Росгвардия разработала новые эмблемы
Росгвардия подготовила новые знаки различия: петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов.
Телеканал 360° 11:09
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество
В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции
Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.
ТАСС 09:02
Политика
Против Кличко завели уголовное дело о госизмене
Украинское национальное антикоррупционное бюро сообщило о возбуждении уголовного дела по подозрению в Государственной измене в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
Московский Комсомолец вчера в 05:43
Футбол
Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings 06:06
Наука
Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ
БИЗНЕС Online 00:14
Политика
Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.
РИА Новости 10:30
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов
Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.
Газета.Ru 09:20
Космос
В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.
Аргументы и Факты 07:02
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru 11:01
Экономика
Мировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество
Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку
Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru 08:15
Экономика
Ротенберг продал «Стройгазмонтаж»
Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.
REGNUM 11:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41