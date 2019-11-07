Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом 7 ноября сообщается в Twitter организации. Совет учредителей WADA принял данное решение в четверг в ходе Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице.

Политика Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Транспорт Названа стоимость билетов на поезда в Крым Компания в четверг объявила, что продажа билетов на поезда в Крым, которые поедут с материковой России на полуостров и обратно через мост, стартуют 8 ноября 2019 года, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Спорт Сборная России проиграла Ирану на Межконтинентальном кубке Сборная России в третьем туре группового этапа Межконтинентального кубка в Дубае в серии пенальти уступила Ирану.

Общество Назван самый пыльный город России Самым пыльным городом России оказалась Махачкала, где средний уровень запыленности превышает норму более чем в четыре раза, говорится в ежегоднике "Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год".

Политика Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

Здоровье Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.

Авто АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.

Общество Росгвардия разработала новые эмблемы Росгвардия подготовила новые знаки различия: петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Общество В Москве прошло шествие в честь 102-й годовщины Октябрьской революции Демонстрация коммунистов, посвященная 102-й годовщине Октябрьской революции, прошла по центру Москвы от Страстного бульвара по Петровке до Площади Революции.

Политика Против Кличко завели уголовное дело о госизмене Украинское национальное антикоррупционное бюро сообщило о возбуждении уголовного дела по подозрению в Государственной измене в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Футбол Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити» Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.

Политика Токаев поднял проблему реки Урал на переговорах с Путиным Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о проблеме реки Урал и встретил понимание со стороны президента РФ.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Космос В NASA вскрыли капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году В США ученые распечатали капсулу с лунным грунтом, доставленным на Землю в 1972 году астронавтами из миссии «Аполлон-17», сообщили в NASA.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Происшествия В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.

Культура В сети появился документальный фильм про Децла В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Общество Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.

Экономика Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» Компания «Стройгазмонтаж» продана бизнесменом Аркадием Ротенбергом «Газстройпрому» (структура Газпрома), передаёт 7 ноября РБК.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Шоу-бизнес Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.