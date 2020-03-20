Коронавирус
РИА НовостиПоляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — считает Superkuku.
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Здоровье
В Кузбассе отменены мероприятия с числом участников более 100 человек
Круг участников разрешенных массовых мероприятий сократился с 1000 до 100 человек.
Энергетика
ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит предпосылок ни для роста оптовых цен на бензин, ни для повышения цен в рознице, заявил РБК представитель ведомства после критики президента Владимира Путина.
Здоровье
Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса
Музыка
Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big
Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведку у границ России вели 22 иностранных самолёта-разведчика и четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
Здоровье
На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Шоу-бизнес
Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Шоу-бизнес
50-летняя Лада Дэнс станцевала у шеста
50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
Наука
В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных
Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Политика
Путин не согласился с теми, кто называет его царем
Несогласие с людьми, называющими российского президента царем, выразил Владимир Путин в беседе с журналистами.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Фабрегас и Погба поздравили Кокорина с днем рождения
Шоу-бизнес
Седокова ответила на обвинения Гордон в сексе с ее мужем
На фото, опубликованном Седоковой в личном блоге, Гордон узнала свои обои и плинтус, а также джинсы мужа, надетые на певицу.
Энергетика
Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке
Президент США Дональд Трамп, комментируя падение цен на нефть, заявил, что «в нужное время» вмешается в ситуацию на нефтяном рынке.
Космос
Названа дата первого в России запуска аппарата на Луну
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Политика
Жириновский раскритиковал Шнурова за его слова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".