Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПоляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — считает Superkuku.
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Поляки захотели присоединить часть России во время эпидемии коронавируса

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Поляки захотели присоединить Калининградскую область

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ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин

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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведку у границ России вели 22 иностранных самолёта-разведчика и четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата (БПЛА).
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На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией подтверждены на Украине - на этот раз в Днепропетровской области, сообщил глава областной администрации Александр Бондаренко.
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Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Италии не хватает персонала, аппаратов искусственного дыхания и масок. Из Китая прилетел еще один борт с врачами и медикаментами.
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Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

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Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
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50-летняя Лада Дэнс показала, как зажигает на шесте.
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В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
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В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
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Путин не согласился с теми, кто называет его царем

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В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
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Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
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Трамп заявил, что вмешается в ситуацию на нефтяном рынке

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Названа дата первого в России запуска аппарата на Луну

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Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике лидера группы "Ленинград" и политика Сергея Шнурова, после того как тот насчет принадлежности Крыма заявил следующее: "Поживем — увидим".
Газета.Ru 11:45
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Названа наиболее вероятная причина выброса мазута в Находке

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