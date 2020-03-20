Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — считает Superkuku.
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Поляки захотели присоединить себе Калининградскую область

Известия18:22

В Польше захотели присоединить Калининградскую область

РЕН ТВ14:51

Поляки предложили «под шумок» отжать у России Калининград

Телеканал 360°16:21

В Польше заикнулись о «мирном захвате» Калининградской области

REGNUM15:04

Поляки захотели присоединить Калининградскую область под шумок коронавируса

Life.ru17:10

Поляки увидели в пандемии шанс для присоединения Калининградской области

Взгляд.ру14:44

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

РИА Новости14:16
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«Евровидение» отменено из-за коронавируса

«Евровидение» в этом году не состоится. Такое решение организаторы конкурса приняли из-за пандемии коронавируса.
Super.ru вчера в 09:28
Экономика

Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году

Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.
Ведомости 13:13
Происшествия

В России зафиксирована первая смерть от коронавируса

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев коронавируса.
Lenta.ru 03:58
Здоровье

На Украине врачи сбежали от мужчины с жалобой на коронавирус

Вернувшийся из Великобритании украинец публично обвинил в халатности врачей районной больницы города Галич, которые, узнав о том, что он вернулся из Европы, отказали ему в помощи и буквально сбежали, хотя он обратился к медикам с симптомами, похожими на коронавирус.
Российская газета 13:40
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали торговым центрам приостановить работу

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов»,— говорится в постановлении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 17:54
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Общество

В Черновцах на Украине зарегистрированы пять новых случаев коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщило еще о пяти случаях заражения новым коронавирусом в Черновцах, общее количество инфицированных в стране увеличилось до 26 человек.
ТАСС 18:16
Здоровье

Перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом

Китайского гражданина зовут Вань Юньбинь, через свою жену, которая находится в России, он рассказал, что наиболее действенными мерами профилактики считает хороший отдых и частое проветривание жилища.
Городовой 01:42
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС вчера в 20:16
Политика

Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
ФАН 17:28
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Известия Мордовии 02:33
Музыка

Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big

Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.
RT на русском 03:34
Здоровье

Названа общая черта жертв коронавируса

В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
News.ru 09:04
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:13
Здоровье

На Сахалине ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Южно-Сахалинск, 18 марта 2020, 10:28 — REGNUM Режим повышенной готовности ввели власти Сахалинской области в связи с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 03:28
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Гаджеты

Nvidia перенесла дату презентации видеокарт серии Ampere

Источник пишет, что Nvidia решила перенести презентацию своих видеокарт серии Ampere, и коронавирус тут ни причём.
Astera вчера в 16:13
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Политика

Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию

Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
КМВ Новости 07:28
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Экономика

Рубль оказался второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и срыва сделки ОПЕК+ поднялся на второе место в ренкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США.
Росбалт 02:35
Общество

Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии

Вестник Кавказа 06:49
Футбол

Хеведес назвал безумием решение «Локомотива» проводить тренировки

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес остался недоволен решением клуба проводить тренировки на фоне проблем из-за коронавируса.
ProstoProSport 11:05
Политика

Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе

Страны ЕС обвинили Россию в распространении дезинформации о коронавирусе в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 09:32
Футбол

На форварда ЦСКА Чалова претендуют сразу три клуба из Англии

На 21-летнего форварда армейцев претендуют сразу три клуба из английской премьер-лиги.
Вести.Ru вчера в 12:45
Общество

Российские туристы покидают Черногорию

Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 18:35
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС 11:24
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Оксана Самойлова назвала месяц после рождения сына «худшим в жизни»

В «звездной» семье родился долгожданный сын Давид. Однако месяц после рождения ребенка 31-летняя Оксана назвала «худшим в своей жизни».
MedikForum.ru 17:42
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