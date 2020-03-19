Политика
РИА НовостиПоляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — считает Superkuku.
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Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
Общество
Черногория одобрила три рейса для вывоза россиян 20 марта
Черногорская сторона одобрила три рейса авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» для вывоза российских граждан 20 марта.
Энергетика
Федун назвал катастрофической цену на нефть ниже $25
Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
Игры
В Epic Games Store стали раздавать The Stanley Parable и Watch Dogs
В Epic Games Store началась раздача The Stanley Parable и Watch Dogs. Игры можно бесплатно активировать на своем аккаунте до 26 марта.
Общество
Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России
В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
Гаджеты
Nokia представила новый антикризисный смартфон. Чем он хорош?
Было представлено три модели смартфонов - Nokia 8.3 5G, Nokia 5.3 и Nokia 1.3, а также новый кнопочный телефон Nokia 5310 из линейки Originals.
Политика
Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Обаму
Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело в отношении экс-президента США Барака Обамы.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Политика
Госдеп призвал американцев немедленно вернуться в США
Госдеп США призвал граждан страны немедленно вернуться домой либо быть готовыми остаться за границей на неопределённое время.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Общество
В Ухане впервые не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В Ухане, откуда началось распространение инфекции, не зарегистрировано новых случаев заражения.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели российского лётчика Романа Филипова
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Общество
Журнал Playboy прекратит издание печатной версии из-за коронавируса
Всемирно известный журнал Playboy прекращает издание печатной версии.
Общество
Коронавирус показали под микроскопом
Здоровье
Названа общая черта жертв коронавируса
В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в РФ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об обязательной двухнедельной изоляции всех лиц, прибывающих на территорию РФ, в домашних условиях.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина во время кражи алкогольных напитков, сообщает Daily Mail.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Экономика
Кудрин заявил о беспрецедентном кризисе из-за коронавируса
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин назвал беспрецедентным кризис, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Число жертв коронавируса на Украине возросло до трех
Всего на сегодняшний день число заболевших коронавирусом на Украине, с учетом женщины, скончавшейся в Ивано-Франковской области, достигло 22.
Общество
«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.
Технологии
Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google
Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.
Общество
Князь Монако заразился коронавирусом
На прошлой неделе бразильские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что анализ на заражение коронавирусом президента Бразилии Жаира Болсонару показал положительный результат.
Здоровье
ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса
Как сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер на очередном брифинге, эксперты не советуют использовать ибупрофен и содержащие его препараты – лучше пить парацетамол.