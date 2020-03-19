В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — считает Superkuku.

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Общество «Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем в РБК.

Технологии Huawei Mate XS придется искать альтернативу сервисам Google Как сообщают сетевые источники, компания Google начала блокировать свои сервисы, предустановленные на смартфонах Huawei, в частности на модели Mate XS.

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