Политика
РИА НовостиПоляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — считает Superkuku.
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Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Политика
В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК
Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Общество
Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
Шоу-бизнес
Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием
Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Здоровье
Первый в России пациент с коронавирусом рассказал, как не заболеть
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России переболел коронавирусом и лечился в Чите, поделился опытом, как избежать заражения.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.
Общество
На Украине вдвое выросло число случаев заражения коронавирусом
Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине выросло с 7 до 14. Число летальных исходов возросло до двух.
Происшествия
Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить канал о пытках в тюрьмах
Правозащитник Алексей Кузнецов заявил, что Роскомнадзор обратился в сервис YouTube c требованием удалить его канал о пытках в российских тюрьмах.
Общество
Пандемия коронавируса может затянуться на два года
Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Наука
Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год
Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
Общество
Назван возможный очаг коронавируса в Европе
Европейские туристы потенциально могли «подхватить» коронавирус на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии, сообщает немецкая газета Der Spiegel.
Наука
Уточнение радиоуглеродного метода может устранить разногласия в источниках
В радиоуглеродном методе определения возраста предметов важную роль играет калибровочная кривая — график зависимости фактического возраста от идеального, как будто бы изначальная доля радиоактивного изотопа ни от чего не зависела.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Общество
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
Общество
Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин
Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
Общество
Ари: Российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом
Бразильский форвард «Краснодара» Ари заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России серьезнее, чем многие предполагают.
Общество
Трамп: Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Токио
Напомним, проведение Олимпийских Игр в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Финансы
Силуанов рассказал, что поможет стабилизировать курс рубля
Решение Центробанка РФ о продаже валютных резервов способно стабилизировать курс рубля, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» глава Минфина Антон Силуанов.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти
По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
Финансы
Рубль и акции быстро дорожают после действий властей и ЦБ
Правительство РФ и Центробанк вселили уверенность в инвесторов: рубль после обвала накануне и сегодня утром перешел к укреплению к 12:00 мск, а российские акции резко подорожали.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Энергетика
Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.