Политика

РИА НовостиРИА НовостиПоляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе. "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", — считает Superkuku.
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Gazeta Wyborcza (Польша): коронавирус отрезал Калининградскую область (Gazeta Wyborcza)

ИноСМИвчера в 17:14

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

РИА Новости14:16

Поляки увидели в пандемии шанс для присоединения Калининградской области

Взгляд.ру14:44

В Польше заикнулись о «мирном захвате» Калининградской области

REGNUM15:04

В Польше захотели присоединить Калининградскую область

РЕН ТВ14:51

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

Ореанда-Новости15:03

Поляки заговорили о присоединении Калининграда на фоне коронавируса

Политическая Экспертиза11:40
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Политика

В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК

Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.
REGNUM 01:07
Технологии

Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Astera 11:52
Общество

Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Вести.Ru 14:40
Общество

Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии

Вестник Кавказа 06:49
Шоу-бизнес

Тимати трогательно поздравил свою дочь Алису с 6-летием

Напомним, что в 2014 году модель Алена Шишкова подарила рэперу Тимати дочь Алису.
Вокруг ТВ 11:40
Здоровье

Первый в России пациент с коронавирусом рассказал, как не заболеть

Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России переболел коронавирусом и лечился в Чите, поделился опытом, как избежать заражения.
URA.Ru вчера в 06:45
Здоровье

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.
REGNUM 15:14
Общество

На Украине вдвое выросло число случаев заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине выросло с 7 до 14. Число летальных исходов возросло до двух.
Rambler News Service 17 марта в 14:59
Происшествия

Роскомнадзор потребовал от YouTube удалить канал о пытках в тюрьмах

Правозащитник Алексей Кузнецов заявил, что Роскомнадзор обратился в сервис YouTube c требованием удалить его канал о пытках в российских тюрьмах.
News.ru 08:51
Общество

Пандемия коронавируса может затянуться на два года

Как считает глава Института Роберта Коха (один из центральных научно-исследовательских институтов ФРГ, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 имеет все шансы на то, чтобы продлиться до двух лет, то затухая, то вновь вспыхивая, распространяясь волнами, сообщает Deutsche Welle.
Журналистская правда 17 марта в 14:01
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:29
Наука

Одну из теорий Дарвина доказали спустя 161 год

Исследователи из Кембриджского музея смогли доказать гипотезу Чарльза Дарвина о том, что виды животных с внутренним разнообразием могут производить на свет больше подвидов.
Вечерняя Москва 12:41
Общество

Назван возможный очаг коронавируса в Европе

Европейские туристы потенциально могли «подхватить» коронавирус на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии, сообщает немецкая газета Der Spiegel.
Live24 вчера в 03:52
Наука

Уточнение радиоуглеродного метода может устранить разногласия в источниках

В радиоуглеродном методе определения возраста предметов важную роль играет калибровочная кривая — график зависимости фактического возраста от идеального, как будто бы изначальная доля радиоактивного изотопа ни от чего не зависела.
Красная весна 09:12
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

Российские государственные и «прокремлевские» СМИ запустили «кампанию по дезинформации» вокруг пандемии коронавируса для обострения кризиса в западных странах, говорится в докладе Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS) для внутреннего пользования, с которым ознакомилась газета The Financial Times.
Ведомости вчера в 03:01
Общество

На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса

По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
RT на русском 14:58
Общество

Прибывающие из-за границы в Россию будут обязаны пройти карантин

Все возвращающиеся в Россию из-за границы обязаны сообщить на горячую линию о своём прибытии, месте и сроках пребывания за рубежом, а также пройти 14-дневный карантин.
RT на русском 06:55
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Футбол

Дзюба обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус пандемией.
Vprognoze.ru 08:43
Общество

Ари: Российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом

Бразильский форвард «Краснодара» Ари заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России серьезнее, чем многие предполагают.
Bookmaker-ratings.ru 14:27
Общество

Трамп: Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Токио

Напомним, проведение Олимпийских Игр в Токио запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Вечерняя Москва 13:33
Финансы

Силуанов рассказал, что поможет стабилизировать курс рубля

Решение Центробанка РФ о продаже валютных резервов способно стабилизировать курс рубля, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» глава Минфина Антон Силуанов.
Аргументы и Факты 15:09
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти

По данным Reuters, государственная нефтехимическая компания Китая (Sinochem) решила отказаться от закупок у «Роснефти» в силу санкций США.
LentaChel.ru 04:34
Финансы

Рубль и акции быстро дорожают после действий властей и ЦБ

Правительство РФ и Центробанк вселили уверенность в инвесторов: рубль после обвала накануне и сегодня утром перешел к укреплению к 12:00 мск, а российские акции резко подорожали.
Вести.Ru 05:10
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор советуют россиянам в возрасте от 60 лет значительно сократить поездки на общественном транспорте, выходы в торговые центры, банки и центры госуслуг, полностью ограничить общение с приехавшими из-за границы друзьями и родственниками.
Evo-rus.com 12:36
Энергетика

Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Ведомости 14:49
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru 17 марта в 04:00
Здоровье

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru 09:04
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