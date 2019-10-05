Политика

Lenta.ruLenta.ruПоляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). Об этом он написал в своем Facebook.
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