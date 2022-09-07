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Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу России заседания СБ ООН по Украине

Зампостпреда России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что западные дипломаты "обрадовались" запросу Москвы о заседании СБ ООН по проблемам поставок оружия Киеву.
Газета.Ru
Чиновник подтвердил заявление постоянного представителя ООН Василия Небензи, что РФ запросила организовать заседание Совбеза до конца недели.
Политика Сегодня
В среду в СБ ООН прошло запрошенное США и Албанией заседание СБ ООН, на котором представители Запада пытались огульно обвинить Россию в проведении неких операций "фильтрации" с украинцами.
РИА Новости
Страны Запада «порадовал» сюрприз российской стороны, представленный на заседании Совета Безопасности ООН, заметил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский в среду, 7 сентября.
Известия

Подробнее о событии

Полянский: Лица западных партнёров показывают, как порадовал их российский сюрприз
Life.ru19:42
Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу Совбеза по поставкам оружия Украине
РИА Новости18:09
Зампостпреда Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запрошенному РФ заседанию СБ ООН
Телеканал 360°18:33
Полянский заявил, что западные дипломаты очень «рады» запросу Совбеза по Украине
РЕН ТВ18:30
Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу России заседания СБ ООН по Украине
Газета.Ru18:23
Полянский: по лицам западных партнеров видно, что сюрприз российской стороны их «порадовал»
Известия18:15
Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу Совбеза по поставкам оружия Киеву
Smolnarod.ru18:54

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