В свою очередь глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в середине июля заявил, что переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя, так как «переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте».
Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами на фоне обострения напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки, пишет издание Politico.
Глава компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить на свободу осужденных по делам о наркотиках в США на фоне стараний администрации президента Джо Байдена по освобождению баскетболистки Бриттни Грайнер, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.
Подконтрольная российским силам территория Херсонской области «фактически больше не находится» в юрисдикции Украины, заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.