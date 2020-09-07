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АК&М
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года на $435 млн. Как говорится в материалах компании, это составляет 30% от показателя EBITDA за указанный период, а также соответствует дивидендной политике компании.В источнике
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Интерфакс - Россия

«БелЗАН» планирует оставить 95% чистой прибыли за 2019г нераспределенной

Интерфакс - Россиявчера в 07:21
ПРАЙМ

Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 240,18 рубля на акцию

ПРАЙМвчера в 01:52
Finam.Ru

«Мать и дитя» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 9,8 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 04:44
Banknn.ru

«Красное Сормово» выплатит 354,44 млн ₽ дивидендов в 2020 году

Banknn.ruвчера в 03:13
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

АК&Мвчера в 02:50
РБК

«Полюс» выплатит дивиденды за 1-е полугодие в размере ₽240,18 на акцию

РБКвчера в 06:49
Томская интернет-газета

Томскпромстройбанк выплатит дивиденды за 2019 год в размере 18 копеек за акцию

Томская интернет-газетавчера в 21:50

В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии

Евросоюз решительно осуждает аресты и задержания в Белоруссии по политическим мотивам, ожидает немедленного освобождения всех задержанных, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новостивчера в 16:07
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Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пока не знает, когда состоится его разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, инициированный в связи с нарушением перемирия в Донбассе.
РИА Новости17:29
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Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31

Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ruвчера в 08:51
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Российская вакцина от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса "Спутник V" Sputnikvaccine.com Следите за развитием событий в трансляции: "Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости" Вакцина получила название "Спутник V", сейчас выпущена первая партия препарата, которая поступит в регионы в ближайшие дни.
REGNUM17:46
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Владеющим жильем иностранцам разрешили регистрировать у себя мигрантов

Вступил в силу федеральный закон, позволяющий иностранцам, имеющим в собственности жилье в России, выступать принимающей стороной для других иностранных граждан и регистрировать их у себя.
РИА Новостивчера в 17:29
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«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года

Ученые, которые прикрепили штамм бактерий к внешней стороне Международной космической станции, были удивлены, обнаружив, что он выжил в течение трех лет в открытом космосе.
Южный Федеральный5 сентября в 23:46
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Книга о сериале «Сверхъестественное» раскрывает секреты этого культового феномена

Вы не узнаете весёлые истории со съёмок или анализ успеха сериала, вы получите нечто большее – возможность стать частью семьи, которая только в России насчитывает более миллиона человек.
Страницы Воронежской культурывчера в 11:19

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUMвчера в 05:09
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Футбольные фанаты осуждены за гибель человека на вокзале в Москве

Четверо футбольных болельщиков, включая лидера фан-группы ЦСКА, устроивших два года назад на Курском вокзале Москвы массовую драку, в которой один человек погиб и еще двое были ранены, получили от шести до 11 лет колонии строгого режима, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфаксвчера в 15:14
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