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АК&М
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года на $435 млн. Как говорится в материалах компании, это составляет 30% от показателя EBITDA за указанный период, а также соответствует дивидендной политике компании.В источнике
Подробнее о событии
Banknn.ru

«Красное Сормово» выплатит 354,44 млн ₽ дивидендов в 2020 году

Banknn.ruвчера в 03:13
РБК

«Полюс» выплатит дивиденды за 1-е полугодие в размере ₽240,18 на акцию

РБКвчера в 06:49
Finam.Ru

«Мать и дитя» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 9,8 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 04:44
Интерфакс - Россия

«БелЗАН» планирует оставить 95% чистой прибыли за 2019г нераспределенной

Интерфакс - Россиявчера в 07:21
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

АК&Мвчера в 02:50
ПРАЙМ

Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 240,18 рубля на акцию

ПРАЙМвчера в 01:52
Томская интернет-газета

Томскпромстройбанк выплатит дивиденды за 2019 год в размере 18 копеек за акцию

Томская интернет-газетавчера в 21:50

Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения

Microsoft ни разу не подтверждала, но и не отрицала, что флагманской игровой приставке пятого поколения Xbox Series X (она выйдет в ноябре) составит компанию "младшая" модель с менее впечатляющими возможностями, но при этом существенно. более доступная.
Раскрыты подробности о дешевой Xbox нового поколения
Вести.Ru00:58
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Минтруд предлагает сделать выходным днём 31 декабря 2021 года

Согласно проекту постановления на 2021 год, по причине совпадения ряда праздников и выходных дней предлагается перенести выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 5 ноября и 31 декабря соответственно.
REGNUM03:15
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Роскомнадзор осудил действия Youtube в ситуации с фильмом «Беслан»

Роскомнадзор направил руководству Google LLC письмо в связи с ограничением на территории РФ распространения на YouTube фильма Александра Рогаткина "Беслан", потребовал соблюдения при работе сервисов Google в РФ строгого соблюдения законодательства, запрещающего цензуру, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости02:52
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Вдовец Легкоступовой поставил точку в спорах о ее смерти и наследстве

Фирсов в студии "Прямого эфира" с Андреем Малаховым опроверг наличие у себя каких-либо претензий на наследство Легкоступовой, а также слухи о совместном запое перед смертью певицы.
Экономика сегоднявчера в 10:41
3

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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