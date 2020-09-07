«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн
Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года на $435 млн. Как говорится в материалах компании, это составляет 30% от показателя EBITDA за указанный период, а также соответствует дивидендной политике компании.В источнике
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