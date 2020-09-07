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АК&М
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года на $435 млн. Как говорится в материалах компании, это составляет 30% от показателя EBITDA за указанный период, а также соответствует дивидендной политике компании.В источнике
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Интерфакс - Россия

«БелЗАН» планирует оставить 95% чистой прибыли за 2019г нераспределенной

Интерфакс - Россиявчера в 07:21
РБК

«Полюс» выплатит дивиденды за 1-е полугодие в размере ₽240,18 на акцию

РБКвчера в 06:49
ПРАЙМ

Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 240,18 рубля на акцию

ПРАЙМвчера в 01:52
Banknn.ru

«Красное Сормово» выплатит 354,44 млн ₽ дивидендов в 2020 году

Banknn.ruвчера в 03:13
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

АК&Мвчера в 02:50
Finam.Ru

«Мать и дитя» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 9,8 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 04:44
Томская интернет-газета

Томскпромстройбанк выплатит дивиденды за 2019 год в размере 18 копеек за акцию

Томская интернет-газетавчера в 21:50

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили, что член координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, а представители КС оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков покинули территорию республики.
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Марии Колесниковой
RT на русском02:38
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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МХТ имени Чехова представит девять премьер в новом сезоне

Девять премьер выпустит Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова в новом 123 сезоне, об этом сообщил 7 сентября журналистам художественный руководитель театра Сергей Женовач в ходе сбора труппы.
ИА Красная Весна02:41

Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новостивчера в 01:00
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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В бундестаге назвали большой ошибкой возможную остановку Nord Stream 2

Берлин, 8 сентября 2020, 09:31 — REGNUM Отказ Германии от реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским блогером Алексеем Навальным грозит прекращением энергетического сотрудничества с Россией и явится большой ошибкой.
REGNUM02:31
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