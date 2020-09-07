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АК&М
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

Совет директоров «Полюса» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года на $435 млн. Как говорится в материалах компании, это составляет 30% от показателя EBITDA за указанный период, а также соответствует дивидендной политике компании.В источнике
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Интерфакс - Россия

«БелЗАН» планирует оставить 95% чистой прибыли за 2019г нераспределенной

Интерфакс - Россиявчера в 07:21
РБК

«Полюс» выплатит дивиденды за 1-е полугодие в размере ₽240,18 на акцию

РБКвчера в 06:49
АК&М

«Полюс» планирует дивиденды за первое полугодие на $435 млн

АК&Мвчера в 02:50
Banknn.ru

«Красное Сормово» выплатит 354,44 млн ₽ дивидендов в 2020 году

Banknn.ruвчера в 03:13
Finam.Ru

«Мать и дитя» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 9,8 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 04:44
ПРАЙМ

Совет директоров «Полюса» рекомендовал дивиденды за I полугодие в 240,18 рубля на акцию

ПРАЙМвчера в 01:52
Томская интернет-газета

Томскпромстройбанк выплатит дивиденды за 2019 год в размере 18 копеек за акцию

Томская интернет-газетавчера в 21:50

Microsoft раскрыла новые функции Windows

Отмечается, что после очередного обновления операционной системы для энтузиастов, установивших бета-версию системы Windows 10 Insider Preview Build 20206 будут доступны упрощенный голосовой набор, упрощенный доступ к GIF-изображениям и эмодзи, а виртуальный ассистент для диктовки будет самостоятельно расставлять знаки препинания.
Microsoft раскрыла новые функции Windows
МонаВиставчера в 10:56
5

Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфоросвчера в 07:11
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Профессор предупредил о повреждениях мозга после коронавируса

Среди негативных последствий для организма после перенесенного коронавируса специалисты выделают так называемый постковидный синдром, который проявляется у нескольких процентов перенесших заболевание.
9111.ruвчера в 12:15
4

МиГ-29 перехватил над Баренцевым морем второй самолёт ВВС Британии

Российский истребитель МиГ-29 Северного флота второй раз за сутки вылетал на перехват над нейтральными водами Баренцева моря самолёта-разведчика ВВС Великобритании, сообщает Национальный центр управления обороной России.
RT на русскомвчера в 16:33
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Завершено расследование дела обвиняемого в изнасиловании священника

Следователи завершили следственные действия по уголовному делу в отношении священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
RT на русскомвчера в 11:38
9

Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи

Приговор по делу об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не оправдал ожиданий Турции, заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
РИА Новостивчера в 16:31

Глава ДНР приказал открыть огонь по украинским позициям

Как сообщают СМИ, свой приказ глава ДНР объяснил тем, что украинская сторона проигнорировала требование Донбасса о предоставлении акта по устранению вновь возведенных траншей и других инженерных сооружений до 3 сентября.
Мир новостей5 сентября в 06:01
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