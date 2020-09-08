«Русгидро» может направить на дивиденды за 2019 год 15,7 млрд рублей
Совет директоров «Русгидро» рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,03568039 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на дивиденды планируется направить 15,674 млрд руб.В источнике
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