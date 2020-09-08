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Rambler News Service
Rambler News Service

«Русгидро» может направить на дивиденды за 2019 год 15,7 млрд рублей

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 год в размере 0,03568039 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Всего на дивиденды планируется направить 15,674 млрд руб.В источнике
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РБК

«Русгидро» выплатит дивиденды за 2019 год в размере ₽0,03568 на акцию

РБК05:49
Коммерсантъ

«РусГидро» оградит акционеров от убытков

Коммерсантъ04:37
Finam.Ru

«Мать и дитя» может выплатить дивиденды за 1 полугодие в размере 9,8 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 04:44
АК&М

РусГидро планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 15.67 млрд руб

АК&М03:43
ПРАЙМ

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию

ПРАЙМ03:09
Интерфакс - Россия

«БелЗАН» планирует оставить 95% чистой прибыли за 2019г нераспределенной

Интерфакс - Россиявчера в 07:21
Rambler News Service

«Русгидро» может направить на дивиденды за 2019 год 15,7 млрд рублей

Rambler News Service03:48

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах
Газета.Ru05:44
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Мишель Бачелет призвала Россию расследовать инцидент с Навальным

Глава УВКПЧ ООН Мишель Бачелет призвала РФ провести расследование по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным, говорится в заявлении Бачелет, распространенном офисом Верховного комиссара во вторник.
РИА Новости05:48
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Принц Гарри и Меган Маркл вернули Великобритании долг в размере $3 млн

Накануне принц Гарри вернул долг в размере 2,4 млн фунтов стерлингов (порядка 3 млн долларов), который они с супругой Меган Маркл брали на перестройку своей резиденции у правительства Великобритании.
RuNews24.ru05:12

Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
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Звезда «Властелина колец» Хьюго Уивинг не вернется к своей роли в новом сериале

Актер достаточно резко ответил на вопрос о том, вернется ли он к роли эльфийского правителя Элронда в сериал по «Властелину колец» от Amazon, съемки которого возобновились в июле.
Киноафиша России05:38

В Кремле прокомментировали задержание Колесниковой в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание представителя Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru05:44
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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В Турции запретили проезд стоя в транспорте из-за коронавируса

В Турции вводится запрет на проезд стоя в общественном транспорте из-за роста случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания правительства.
RT на русскомвчера в 14:10
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Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Китай грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается заявление Минобороны Индии Военные рассказали, что армия Индии ни разу не пересекала линию фактического контроля, а также не использовала агрессивное поведение, включая обстрел.
Piter.tv02:19

Суд высказался о возможном вмешательстве хакеров в ДТП с Ефремовым

Судья Пресненского суда Елена Абрамова, вынося решение по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, высказалась о возможном вмешательстве хакеров или «сгустков энергии» в аварию.
RT на русском05:52
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Новые iPad Air и Apple Watch представят сегодня в 16:00 мск

Авторитетный сетевой информатор Джон Проссер (Jon Prosser), хорошо себя зарекомендовавший по прошлым утечкам, связанным с Apple, подтверждает предыдущую информацию о сегодняшнем анонсе новых часов Apple Watch и планшета iPad Air.
iXBT.com03:03