«Полюс» выплатит дивиденды за 1-е полугодие в размере ₽240,18 на акцию
Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽240,18 на одну обыкновенную акцию. Об этом компания сообщила в пресс-релизе в понедельник, 7 сентября.В источнике
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