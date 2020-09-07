Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽240,18 на одну обыкновенную акцию. Об этом компания сообщила в пресс-релизе в понедельник, 7 сентября.