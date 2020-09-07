Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

«Полюс» выплатит дивиденды за 1-е полугодие в размере ₽240,18 на акцию

Совет директоров золотодобывающей компании «Полюс» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере ₽240,18 на одну обыкновенную акцию. Об этом компания сообщила в пресс-релизе в понедельник, 7 сентября.В источнике
Подробнее о событии
РБК

«Русгидро» выплатит дивиденды за 2019 год в размере ₽0,03568 на акцию

РБК05:49
Коммерсантъ

«РусГидро» оградит акционеров от убытков

Коммерсантъ04:37
Интерфакс - Россия

«БелЗАН» планирует оставить 95% чистой прибыли за 2019г нераспределенной

Интерфакс - Россиявчера в 07:21
АК&М

РусГидро планирует выплатить дивиденды за 2019 год на 15.67 млрд руб

АК&М03:43
ПРАЙМ

Совет директоров «Русгидро» рекомендовал дивиденды за 2019 год в 0,0357 рубля на акцию

ПРАЙМ03:09
Finam.Ru

Производство на активах «Полюса» продолжается в непрерывном режиме, вопреки вспышке коронавируса

Finam.Ru06:00
Томская интернет-газета

Томскпромстройбанк выплатит дивиденды за 2019 год в размере 18 копеек за акцию

Томская интернет-газетавчера в 21:50

«Жена» Бориса Клюева из «Ворониных» объяснила свое отсутствие на его похоронах

Фроловцева сыграла жену персонажа Клюева в сериале "Воронины", однако на прощании с артистом ее не было, туда пришли другие коллеги покойного по ситкому - Станислав Дужников и Екатерина Волкова.
Газета.Ru05:44
103

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
334

В ООН призвали Россию расследовать попытку убийства Навального

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала российские власти провести тщательное и прозрачное расследование покушения на убийство оппозиционного политика Алексея Навального.
Свободная Пресса05:42
14

В Кремле исключили возможность контактов с оппозицией Белоруссии

«Вы знаете, что решением конституционного суда этот самопровозглашенный орган был признан незаконным, неконституционным, поэтому, конечно, в данном случае ни о каких контактах речи идти не может», — цитирует «Коммерсант» заявление Пескова.
Новые Известия06:31
5

Глава ПАСЕ призвал Минск перестать задерживать участников протестов

Париж, 8 сентября 2020, 12:38 — REGNUM С призывом о прекращении задержания участников несанкционированных протестных акций обратился к властям Белоруссии представитель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM05:38
86