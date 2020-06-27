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Газета.RuГазета.RuПользователей Instagram поразил похудевший на сто килограммов Фадеев

Продюсер Максим Фадеев удивил своих подписчиков в Instagram постом, в котором рассказал, что похудел на 100 кг. На фотографии похудевший Фадеев стоит в старых шортах, которые больше него в два раза.
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Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков

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Похудевший на 100 кг Фадеев показал «ножки-палочки»

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Максим Фадеев показал, как выглядит после похудения на 100 килограммов

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Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев влез двумя ногами в одну штанину своих шорт

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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
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Россия доложила в Организацию объединенных наций (ООН) о ликвидации крайней нищеты.
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Темп прироста за сутки составил 2,4 %. Всего в регионе выявлено 1610 случаев COVID-2019.
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

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Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что в 13 областях страны могут усилить карантинные меры из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.
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Максим Фадеев
Композитор
Советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр и актёр.
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