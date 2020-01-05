Общество

ИзвестияИзвестияПользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.
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СМИ узнали о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

РБК21:00

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Известия15:18

«Новогодний вирус» атаковал WhatsApp

ГЛАС.RUвчера в 12:20

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

РИА Новости13:25

В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

Актуальные Новостивчера в 20:07

В Whatsapp появился «новогодний» вирус

Взгляд.ру13:47

В WhatsApp появилась новая зараза

iXBT.comвчера в 11:19
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Происшествия

Подростки расстреляли детей в Приморье в Новый год

Ранее стало известно, что в ходе стрельбы из окна жилого дома пострадали двое детей 10 и 15 лет.
Московский Комсомолец 04:40
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Общество

Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына

Заместитель представителя главы Чечни в Волгоградской области Тамерлан Носаев заявил, что его сын-блогер Альфредо Аудиторе осыпал толпу деньгами для того, чтобы люди смогли купить себе подарки на праздники.
Lenta.ru 18:29
Кино

Появился трейлер пугающего фильма «Новые мутанты» от Marvel

Кинокомпания 20th Century Fox наконец-то выпустила полноценный трейлер картины «Новые мутанты» режиссера Джоша Буна.
Телепрограмма 10:28
Общество

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Коммерсантъ 18:51
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 19:59
Происшествия

Ребенок погиб во время игры в прятки с родителями в Ульяновске

Трагедией завершилась простая игра в прятки в Ульяновске.
Московский Комсомолец 08:28
Кино

От «Хищных птиц» с Марго Робби до новой части бондианы с Крэйгом: самые ожидаемые фильмы 2020 года

WMJ.ru 04 января в 02:00
Космос

Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

Naked Science 12:31
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана для поездки на заседание СБ ООН

США отказали в визе главе МИД Ирана, намеревавшемуся приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Вести.Ru 21:30
Происшествия

Число самоубийств среди полицейских в России продолжает расти

Руководитель проекта «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов рассказал, что полицейских к самоубийству подталкивает так называемая палочная система, бюрократия и давления начальства.
Эхо Москвы 06:00
Политика

Сенатор Грэм предостерег Трампа от ударов по культурным объектам Ирана

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил журналистам, что он предостерег президента США Дональда Трампа от нацеливания на иранские культурные объекты, сообщает The Hill.
Известия 21:03
Происшествия

В Таиланде оштрафовали двух россиян за секс на пляже

В Таиланде задержали двух россиян - 26-летнего парня и 19-летнюю девушку - за секс на пляже.
Российская газета 00:51
Политика

В США перестал работать сайт службы воинского учета

В США перестал работать сайт Selective Service System, на котором обязаны регистрироваться все американцы в возрасте от 18 до 25 лет, подлежащие призыву в случае объявления мобилизации.
РБК 04 января в 06:38
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия 18:53
Политика

Захарова высмеяла «ошибку» США с письмом о выводе войск из Ирака

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе американских войск из Ирака.
Известия 21:20
Армия и оружие

Генсек ООН заявил о максимальном уровне геополитической напряженности

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что геополитическая напряженность в мире достигла максимально высокого уровня, и призвал мировых лидеров не допустить начала новой войны.
Взгляд.ру 12:41
Происшествия

СК завел дело после гибели младенца на балконе в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смерти ребенка, оставленного на балконе, говорится в сообщении регионального управления СК.
РБК 20:23
Гаджеты

Мобильные процессоры Intel Comet Lake-H превысят планку в 5 ГГц

Устройство имеет размеры 238х219х96 миллиметров, поэтому важно внедрение мощных и мобильный процессоров, каким и является Intel Comet Lake-H.
Актуальные Новости 06:55
Авто

Tesla поставила рекорд по продажам электромобилей

Начало 2019 года прошло для компании Илона Маска не очень удачно – в первом квартале электромобили Tesla были проданы 63 тыс. раз.
CarsWeek.ru 04 января в 07:57
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 07:12
Футбол

«Арсенал» победил «Лидс» в Кубке Англии

Лондонский «Арсенал» в домашнем матче 1/32 Кубка Англии обыграл «Лидс» со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 55-й минуте.
LiveSport.ru 17:24
Политика

Польша захотела запретить российскую трактовку исторических событий

Польша решила на законодательном уровне «запретить России истолковывать историю по-своему», пишет Die Zeit.
Известия 19:32
Общество

В Петербурге похоронили онколога Андрея Павленко

На Киновеевском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили хирурга-онколога Андрея Павленко.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес

К Джигарханяну вернулась бывшая жена с носочками

Бывшая жена народного артиста России Армена Джигарханяна Татьяна Власова вернулась из США.
МИР 24 21:20
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу в матче против «Кальяри».
ТК Звезда 20:02
Политика

Великобритания отказалась от подготовки к «жесткому» Brexit без сделки

Министерство Великобритании по Brexit приостановило работу над чрезвычайным планом действий Yellowhammer, разработанным на случай выхода королевства из состава Евросоюза без сделки, сообщает во вторник, 7 января, Sky News со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжение правительственные документы.
Известия 20:17
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru вчера в 18:46
Кино

Почему утонул «Одесский пароход»

Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
REGNUM 04 января в 16:39
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru 11:10
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