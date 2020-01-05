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Происшествия Подростки расстреляли детей в Приморье в Новый год Ранее стало известно, что в ходе стрельбы из окна жилого дома пострадали двое детей 10 и 15 лет.

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