Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.

Политика Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.

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Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

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Гаджеты Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.

Гаджеты Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.

Футбол Кудряшов стал игроком «Антальяспора» Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба.