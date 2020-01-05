Общество

ИзвестияИзвестияПользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.
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СМИ предупредили о «новогоднем» вирусе от WhatsApp

Коммерсантъ19:55

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Известия15:18

«Новогодний вирус» атаковал WhatsApp

ГЛАС.RUвчера в 12:20

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

РИА Новости13:25

В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

Актуальные Новостивчера в 20:07

В Whatsapp появился «новогодний» вирус

Взгляд.ру13:47

В WhatsApp появилась новая зараза

iXBT.comвчера в 11:19
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Общество

Северная Македония и Греция уже получают газ по «Турецкому потоку»

Болгария, Северная Македония и Греция начали получать газ из России по газопроводу "Турецкий поток" через новую точку входа "Странджа 2" - рассказал исполнительный директор "Булгартрансгаза" Владимир Малинов.
Газета.Ru вчера в 11:11
Здоровье

Число заболевших корью в Якутске достигло 68 человек

К 29 декабря число заболевших корью по всей республике составило 51 случай, причём 50 из них — в Якутске.
Life.ru вчера в 08:37
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил, что у США нет планов вывода войск из Ирака

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что у США вообще нет планов уходить из этой страны.
Вести.Ru 17:33
Общество

Вильфанд сообщил об аномально тёплой погоде во всей России

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют аномальное тепло по всей России на Рождество.
RT на русском 19:57
Гаджеты

ASUS представила свой первый игровой 14-дюймовый ноутбук

В рамках выставки CES 2020 ASUS презентовала новый 14-дюймовый Zephyrus G14, а также обновлённую модель Zephyrus G15 с процессором семейства AMD Renoir и графикой GeForce RTX 2060.
Ferra 18:00
Политика

Forbes объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока — 2»

Американские санкции в отношении "Северного потока — 2" потеряли всякий смысл после разрешения спора о транзите между Россией и Украиной, пишет журнал Forbes.
РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода

Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.
Интерфакс 19:59
Здоровье

Диетолог перечислил продукты для борьбы с раком желудка

Народные новости 05:55
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Гаджеты

Зачем покупать Intel, если есть AMD? Процессоры Ryzen заняли 12 первых мест в рейтинге самых продаваемых CPU на Amazon

Около месяца назад процессоры компании AMD заняли восемь мест в десятке самых продаваемых CPU (Top 10 Best Selling) магазина Amazon в США, да и в ряде других стран ситуация была схожей.
iXBT.com 08:34
Политика

Помпео и Зеленский обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Стороны обсудили обстановку на Ближнем Востоке, и Помпео «высоко оценил» осуждение Киевом нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.
РБК 17:29
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости 04 января в 00:00
Космос

Добровольцы идентифицировали более 14 миллионов объектов на астероиде Бенну

N+1 04 января в 19:01
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 16:22
Спорт

Зеппельт обвинил главу IWF в сокрытии допинга и коррупции

В мире большого спорта грядет новый масштабный скандал. Хайо Зеппельт, журналист немецкого телеканала ARD, снял фильм о допинге.
Газета.Ru 13:10
Армия и оружие

В Иране готовят ответный удар по военным объектам США

Тегеран готовит ответный удар по военным объектам США после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.
Мой Брянск 00:04
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

РБК 12:31
Общество

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:10
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском вчера в 01:27
Гаджеты

Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM

Компания Micron объявила о начале производства тестовых образцов регистровых модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM, которые предназначены для использования в серверах.
3DNews 11:29
Гаджеты

Определен рейтинг самых стабильных смартфонов и прошивок года

Напомним, что буквально недавно китайский бенчмарк Master Lu подвёл итоги ушедшего года и опубликовал рейтинг самых производительных смартфонов.
Ferra 01:53
Футбол

Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба.
Чемпионат 14:28
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать у Петросяна

News.ru вчера в 08:54
Здоровье

Роспотребнадзор назвал наиболее опасные ресторанные блюда

В Роспотребнадзоре назвали ресторанные блюда, которыми проще всего отравиться. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Piter.tv вчера в 07:09
Футбол

Чугайнов считает, что российский футбол деградирует

Российский футбольный тренер Игорь Чугайнов считает, что российский футбол стал деградировать.
Sport.ru 05:30
Кино

«Кино яркое, красочное, красивое». Что говорят зрители о «Союзе спасения»

В российском прокате идет «Союз спасения», историческая драма Андрея Кравчука («Адмиралъ», «Викинг»), которая рассказывает о восстании декабристов в декабре 1825 года.
Аргументы и Факты 04 января в 16:06
Кино

Юрий Лоза раскритиковал фильм «Текст»

"Ну что сказать, невооруженным глазом видно, что ребята постарались", - начал было Юрий за здравие.
Российская газета вчера в 05:56
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 07:12
Кино

Свежий трейлер «Новых мутантов» появился в Сети

iReactor 11:31
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