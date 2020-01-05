Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.

Политика Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.

Политика Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Политика Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

Общество Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.

Космос Маск планирует запустить прототип корабля Starship весной 2020 года Первый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship в новой модификации запланирован на март или апрель 2020 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.

Политика Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.

Происшествия В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Биатлон Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».

Общество В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.