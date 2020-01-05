Общество

ИзвестияИзвестияПользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.
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Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Известия15:18

GizChina: в WhatsApp нашли «новогодний» вирус

Газета.Ru14:44

В Whatsapp появился «новогодний» вирус

Взгляд.ру13:47

СМИ сообщили о «новогоднем вирусе» Whatsapp

Московский Комсомолец13:37

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

РИА Новости13:25

«Новогодний вирус» атаковал WhatsApp

ГЛАС.RUвчера в 12:20

В WhatsApp появилась новая зараза

iXBT.comвчера в 11:19
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Спорт

Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Спорт-Экспресс вчера в 10:27
Политика

Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Известия 11:04
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Известия 15:03
Политика

В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке

Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном.
ТАСС 14:56
Общество

Первая леди Украины появилась на публике в шлепках

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Lenta.ru 11:37
Футбол

Колыванов возглавил армянский «Арарат»

ProstoProSport 09:49
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Экономика

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Газета.Ru 03 января в 12:12
Политика

Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности

Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
РБК 14:17
Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости 07:05
Общество

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:10
Космос

Маск планирует запустить прототип корабля Starship весной 2020 года

Первый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship в новой модификации запланирован на март или апрель 2020 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM вчера в 00:51
Авто

Представлен электрический кроссовер Ocean от компании Fisker

Хотя старт продаж Fisker Ocean намечен на 2022 год, заказы на автомобиль принимаются уже сейчас.
Car.ru 07:59
Политика

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
РБК 13:04
Общество

Председатель Верховного суда России попал в больницу

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 13:44
Религия

Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие

NYT: Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани несмотря на споры в администрации президента и данные разведки.
Дождь вчера в 09:18
Футбол

Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу

Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
РБК 12:31
Футбол

Скопинцев подписал контракт с «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Чемпионат 14:01
Футбол

Маротта: У нас не было никаких переговоров с «Тоттенхэмом» по Эриксену

Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к датскому полузащитнику лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиану Эриксену.
Евро-футбол.ру 15:05
Происшествия

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП

Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 11:32
Хоккей

Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

Sports.ru 03:25
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».
Чемпионат 09:46
Религия

Рождественский сочельник отмечают 6 января

Рождественский сочельник наступает вечером 6 января, перед Рождеством.
Телепорт вчера в 18:35
Кино

Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»

Известия вчера в 10:00
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
Авто

Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам

Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 10:02
Общество

Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком

Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:03
Армия и оружие

Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО

США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 13:06
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