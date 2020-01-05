Общество
ИзвестияПользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»
Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.
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Спорт
Большунов впервые в карьере стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов, занявший третье место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, впервые в карьере стал победителем многодневки.
Политика
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Старший сенатор США член Демократической партии Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената Роберт Менендес призвали президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассекретить обоснование проведения операции по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака
Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Политика
В Париже не исключили риска войны на Ближнем Востоке
Франция не исключает риска войны на Ближнем Востоке, если не будет снижена напряженность в отношениях между США и Ираном.
Общество
Первая леди Украины появилась на публике в шлепках
Первая леди Украины Елена Зеленская посетила Национальный музей Омана в шлепанцах.
Футбол
Колыванов возглавил армянский «Арарат»
Политика
Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН
Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
Экономика
Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году
По словам опрошенных "Газетой.Ru" экспертов, в следующем году снижение ипотечных ставок продолжится и вполне возможно достичь обещанных ранее чиновниками 7-8%.
Политика
Генсек ООН заявил о наивысшем уровне геополитической напряженности
Геополитическая напряженность в мире находится на самом высоком уровне в текущем столетии, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.
Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Общество
Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Космос
Маск планирует запустить прототип корабля Starship весной 2020 года
Первый испытательный запуск прототипа космического корабля Starship в новой модификации запланирован на март или апрель 2020 года, заявил основатель компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter.
Авто
Представлен электрический кроссовер Ocean от компании Fisker
Хотя старт продаж Fisker Ocean намечен на 2022 год, заказы на автомобиль принимаются уже сейчас.
Политика
Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
Общество
Председатель Верховного суда России попал в больницу
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Религия
Эстонский премьер по-русски поздравил православных с Рождеством
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник на русском языке поздравил всех православных с Рождеством Христовым.
Армия и оружие
NYT: Трамп приказал убить генерала Сулеймани вопреки данным разведки
Президент США Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани несмотря на споры в администрации президента и данные разведки.
Футбол
Роналду оформил первый хет-трик в чемпионате Италии по футболу
Туринский «Ювентус» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии разгромил «Кальяри».
Футбол
Скопинцев подписал контракт с «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Футбол
Маротта: У нас не было никаких переговоров с «Тоттенхэмом» по Эриксену
Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал информацию об интересе клуба к датскому полузащитнику лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Кристиану Эриксену.
Происшествия
В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП
Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».
Религия
Рождественский сочельник отмечают 6 января
Рождественский сочельник наступает вечером 6 января, перед Рождеством.
Кино
Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»
Общество
В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши
«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Авто
Kia запретил продавать седан Kia Optima таксистам
Седан KIA K5/Optima нового поколения, прием заказов на который, как сообщали «Автоновости дня», начался 21 ноября, запретили продавать таксопаркам в Южной Корее.
Общество
Скончался хирург-онколог Андрей Павленко, боровшийся с раком
Умер герой спецпроекта «Жизнь человека», хирург-онколог Андрей Павленко, почти два года боровшийся с раком желудка третьей стадии.
Армия и оружие
Столтенберг: США приняли решение об атаке Сулеймани без участия НАТО
США приняли решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани без участия НАТО и международной коалиции по борьбе с «Исламским государством»*, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.