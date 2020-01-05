Общество

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Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.
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СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

РИА Новости13:25

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Известия15:18

В Whatsapp появился «новогодний» вирус

Взгляд.ру13:47

СМИ предупредили о «новогоднем» вирусе в WhatsApp

Российская газета16:40

В мессенджере WhatsApp обнаружили «новогодний вирус»

Актуальные Новостивчера в 20:07

«Новогодний вирус» атаковал WhatsApp

ГЛАС.RUвчера в 12:20

В WhatsApp появилась новая зараза

iXBT.comвчера в 11:19
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Орлов назвал российских игроков «Зенита» пустым поколением

Орлов назвал нынешнее поколение игроков в стране пустым. И в данный момент необходимо обучать умению играть в пас молодых игроков.
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал слова призёра Олимпийских игр Ильи Авербуха о высоких зарплатах фигуристов за участие в ледовых шоу.
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Попытка США заручиться поддержкой европейских союзников после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани завершилась провалом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере.
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Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
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Экономист заявил об историческом антирекорде украинских металлургов

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