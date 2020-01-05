Общество

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Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com. По данным портала, злоумышленники рассылают под видом поздравлений с Новым годом ссылки на веб-страницы, зараженные вирусами.
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СМИ предупредили о «новогоднем» вирусе в WhatsApp

Российская газета16:40

В WhatsApp появилась новая зараза

iXBT.comвчера в 11:19

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Известия15:18

В Whatsapp появился «новогодний» вирус

Взгляд.ру13:47

СМИ предупредили о «новогоднем вирусе» в WhatsApp

РИА Новости13:25

«Новогодний вирус» атаковал WhatsApp

ГЛАС.RUвчера в 12:20

В WhatsApp появился «новогодний вирус»

Комсомольская правда15:53
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Ларионов: трансляция финала хоккейного МЧМ-2011 - непрофессионализм

Прямая трансляция встречи из Чехии велась на одном из телеканалов, в то время как другой показывал запись финала молодежного чемпионата мира 2011 года, в котором россияне нанесли поражение канадцам.
РИА Новости 12:23
Религия

В Петербурге Путин прибыл на рождественскую службу

Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
РИА Новости 16:07
Происшествия

Туристов из России заставили извиниться за секс на пляже Таиланда

Полиция в Паттайе задержала и оштрафовала на 10 тыс. руб двух россиян - 19-летнюю Дарью Виноградову и 26-летнего Романа Григоренко - за то, что они занимались сексом на пляже.
Газета.Ru вчера в 12:38
Происшествия

Военные показали видео из кабины пилота в пылающем районе Австралии

НТВ 15:23
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия 16:30
Происшествия

В Забайкалье сбежавший солдат-срочник сдался полиции

Челябинского солдата, который 3 января самовольно покинул воинскую часть в селе Большая Тура Забайкальского края, задержали полицейские.
Российская газета 08:46
Политика

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
РИА Новости 12:25
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 16:22
Происшествия

На Украине задержали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

РИА Новости 05:09
Культура

Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года

В рейтинг вошли книги как зарубежных авторов, так и российских. Российские издатели назвали самые популярные книги 2019 года.
ТК Звезда 13:31
Общество

В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши

«Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.
Rusvesna.su 13:52
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Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Авто

Раскрыты перспективы появления Opel Corsa в России

Обновленная компактная модель Opel Corsa вышла в продажу на европейском рынке в 2019 году.
Faktom вчера в 03:34
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском 08:32
Авто

«Волгу» на базе Lexus GS300 продают за 800 тысяч рублей

«Волгу» на основе Lexus GS300 предлагают купить за 800 тысяч рублей.
Дни24 03:23
Фигурное катание

Загитова возобновит интенсивные тренировки после шоу Навки

«Стало известно, чем займется Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом», — говорится в сообщении на официальном сайте шоу Навки.
РБК 13:52
Общество

Бросавшего деньги в толпу блогера раскритиковали в Чечне

Газета.Ru 13:43
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской вышла на сцену после четырех операций

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вышла в свет после долгой реабилитации из-за полученной на отдыхе в 2018 году травмы.
Вечерняя Москва 10:42
Политика

Персонально ваш: Алексей Малашенко

С.Крючков― Сложный клубок завязался на Ближнем Востоке, да не только — в Северной Африке.
Эхо Москвы 11:13
Здоровье

Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
Кавказский узел 08:08
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Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

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Армия и оружие

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Газета.Ru 11:33
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Доктор Мясников назвал пять бесполезных народных методов лечения

Известный московский доктор и телеведущий Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru вчера в 13:39
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия вчера в 07:46
Общество

Вайнштейну предъявили новые обвинения в сексуальных преступлениях

Прокуратура Лос-Анджелеса выдвинула против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна два новых обвинения в преступлениях сексуального характера, сообщает в понедельник, 6 января, Fox News.
Известия 17:04
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На украинском заводе ЗАЗ наладили сборку автомобилей Lada

На Запорожском автозаводе, входящем в корпорацию «Укравто», наладили мелкосерийное отверточное производство автомобилей LADA Largus.
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Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки

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Стартовали съемки нового «Бэтмена»

Inc-news.ru 16:33
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