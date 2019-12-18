Игры
3DNewsCapcom окончательно удалила Denuvo из ремейка Resident Evil 2
Ремейк Resident Evil 2 стал одной из лучших игр 2019 года. Однако Capcom изначально решила использовать на ПК технологию защиты от несанкционированного доступа Denuvo, имеющую неоднозначную репутацию. Теперь же японская компания приняла решение полностью удалить DRM-систему из своего проекта.
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Capcom приглашает фанатов Resident Evil на тестирование неанонсированной игры
Игромания.рувчера в 15:56
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