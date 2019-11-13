Общество

NewInformNewInformГубернатор Венето заявил о затоплении 80% Венеции

Глава области Венето Лука Дзайа рассказал, что 80% поверхности Венеции оказалось под водой из-за наводнения. Он назвал происходящее концом света. Обычно в таких случаях, которые происходят в Венеции раз в четыре года, вода не поднимается выше 110 сантиметров.
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