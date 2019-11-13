Общество
ТК ЗвездаУщерб от наводнения в Венеции составил сотни миллионов евро
Рекордные затяжные ливни привели к тому, что уровень воды в итальянском городе достиг 187 сантиметров. Рекордное наводнение в Венеции нанесло ущерб знаменитому итальянскому городу на сотни миллионов евро. Такую предварительную оценку дал мэр города Луиджи Бруньяро.
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Шоу-бизнес
Жена 49-летнего Дмитрия Маликова публично осадила дочь
Телепрограмма 07:00
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Rambler News Service 06:36
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Общество
В Центральной России наступит зимнее «бабье лето»
Зимнее "бабье лето" продлится до середины следующей недели, несмотря на незначительное похолодание в воскресенье, 17 ноября.
Газета.Ru 10:36
Футбол
Тренер «Локомотива» брал деньги у футболистов за место в составе
Бывший футболист "Локомотива" Исо Каньенда рассказал о том, почему ему не удалось закрепиться в составе команды.
Pravda.Ru 06:22
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Экономика
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия 11:32
Авто
В России стартовали продажи обновленного Lexus GX 460
Российские дилеры Lexus начали продажи обновленного внедорожника Lexus GX 460 2020 модельного года.
Автоновости дня 11 ноября в 14:50
Кино
В новых фильмах Marvel появятся другие супергерои
Киновселенная Marvel скоро пополнится новыми фильмами, в которых будут фигурировать другие супергерои.
Экономика сегодня 11 ноября в 20:33
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика
Тимошенко объявила о переходе фракции «Батькивщина» в оппозицию
«Наша команда заявляет о переходе партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности», — цитирует ее «Интерфакс».
Известия 09:56
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла девочка
BFM.ru 05:49
Общество
Дизлайки к комментариям появятся во «ВКонтакте»
В социальной сети "ВКонтакте" появится возможность ставить дизлайки на комментарии других пользователей, сообщает TJ.
Газета.Ru 10:38
Кино
Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»
Осторожно: в тексте могут содержаться спойлеры к сериалу «Мандалорец».В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя.
КиноПоиск 08:10
Кино
Режиссер девятого «Форсажа» рассказал о завершении съемок картины
Режиссер Джастин Лин сообщил в своем Instagram-аккаунте, что съемки девятой части "Форсажа" закончены.
Народные новости вчера в 07:10
Происшествия
Обвиняемого в убийстве доцента уволили из СПбГУ за аморальный поступок
Обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
РБК 10:00
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru 01:46
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Актуальные Новости 06:17
Здоровье
Терапевт из США перечислил лекарства, которые опасны для пожилых людей
Салбер считает, что ряду пенсионеров нельзя принимать некоторые препараты и перечислил шесть опасных для пожилых людей лекарств, пишет «Экономика сегодня».
МедиаПоток вчера в 11:30
Общество
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Финансы
Минфин и ЦБ отложили ввод отрицательных ставок по валютным вкладам
Минфин и Центробанк России решили отложить обсуждение вопроса о введении отрицательных ставок по депозитам в евро для юрлиц, сказал журналистам заместитель лавы Минфина Алексей Моисеев.
Коммерсантъ 04:54
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на новую версию WhatsApp
Владельцы Android-смартфонов, которые обновили мессенджер WhatsApp до самой свежей версии, заявили о том, что столкнулись с чрезмерно быстрой разрядкой аккумуляторных батарей.
РЕН ТВ 11:01
Политика
Зеленский согласился на встречу с Путиным на условиях Назарбаева
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что предложил организовать встречу между российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Утро.ru вчера в 02:21
Политика
Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС
Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 12:30