Общество

Москва 24Москва 24Пользователи Сети делятся снимками наводнения в Венеции

Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции, а ущерб "невероятным и пугающим". Местные жители сравнивают наводнение с рекордной по уровню воды стихией 1966 года. В тот год оказалась затоплена не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.
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