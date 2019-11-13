Общество
Москва 24Пользователи Сети делятся снимками наводнения в Венеции
Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции, а ущерб "невероятным и пугающим". Местные жители сравнивают наводнение с рекордной по уровню воды стихией 1966 года. В тот год оказалась затоплена не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество
В Москве Кириллу Терешину удалили его «руки-базуки»
Актуальные Новости вчера в 05:42
Политика
Рада Украины поддержала снятие запрета на продажу сельхозземель
Верховная рада Украины поддержала снятие моратория на продажу сельхозземель с 1 октября 2020 года.
Piter.tv 10:30
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
RT на русском 11:44
Происшествия
В Петербурге две машины застряли под «мостом глупости»
В Санкт-Петербурге сразу два автомобиля - грузовик и автобус - застряли под так называемым "мостом глупости", который расположен на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.
Российская газета 11:59
Политика
В Киеве представили три направления по возвращению Крыма
«Постоянный представитель» президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ходе брифинга в Киеве рассказал о трех направлениях работы правительства страны для начала процедуры по возвращению полуострова в ее состав.
Известия 11:36
Политика
На Украине рассказали о трех нарушенных обещаниях Зеленского
Руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак рассказал о трех предвыборных обещаниях президента Украины Владимира Зеленского, которые он не выполнил.
Газета.Ru вчера в 21:22
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16
Политика
Из Израиля в США экстрадируют россиянина Буркова
Процедура экстрадиции будет проведена между Израилем и США в отношении россиянина Алексея Буркова.
Ореанда-Новости вчера в 05:48
Происшествия
Обвиняемого в убийстве доцента уволили из СПбГУ за аморальный поступок
Обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцента Олега Соколова уволили из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).
РБК 10:00
Игры
Bethesda открыла студию Roundhouse — в нее вошли разработчики оригинальной Prey
Bethesda объявила о создании новой студии Roundhouse: в нее перешли все сотрудники студии Human Head Studios, которую разработчикам пришлось закрыть.
Gmbox.ru 11:38
Общество
Из Москвы в Севастополь запустят прямой поезд
Российская газета 04:48
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Политика
Сотрудница офиса Зеленского попалась на коррупции
Директора департамента обеспечения доступа к публичной информации офиса Зеленского Светлану Кондзелю задержали за взятку.
Вести.Ru вчера в 19:27
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:59
Общество
Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать
Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована.
Московский Комсомолец 05:04
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Газета.Ru 12:05
Футбол
Компании Саввиди отказали во взыскании 134 млн рублей с ФК «Ростов»
Согласно заявлению, в 2016 году футбольный клуб получил от компании "Донской табак" (также входит в группу "Агроком") 64 млн руб. Вовремя выплатить деньги заемщику команда не смогла.
РБК Ростов-на-Дону 01:17
Авто
В Египте начались продажи Lada Granta
Вчера в Каире начались продажи российских автомобилей семейства Lada Granta.
UsedCars.ru 12:15
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Путин прибыл в Бразилию для участия в саммите БРИКС
Напомним, саммит БРИКС с участием лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР начинает работу 13 ноября в бразильской столице.
REGNUM 11:43
Футбол
Валерий Карпин подтвердил информацию о проблемах «Ростова»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подтвердил появившуюся информацию о сложном финансовом положении клуба.
Вести.Ru 11:04
Экономика
Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.
Lenta.ru 11 ноября в 11:57
Политика
Тимошенко: «Батькивщина» перешла в оппозицию
Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию после принятия законопроекта о рынке земли.
Радио Маяк 12:08
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова высказалась в поддержку грудного вскармливания
Модель Анастасия Решетова поговорила о грудном вскармливании на своей странице в Instagram.
Дни24 вчера в 11:45
Теннис
Даниил Медведев уступил Надалю в матче Итогового турнира АТР
Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Лондоне.
ТАСС Спорт 12:02
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05