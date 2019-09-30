Общество

Газета.RuГазета.RuПользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда. Как отмечается, это животное замаскировалось среди земли, камней и дерева. Само фото выложила пользовательница Сети с ником Bella Lack.
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