Общество
Газета.RuПользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда. Как отмечается, это животное замаскировалось среди земли, камней и дерева. Само фото выложила пользовательница Сети с ником Bella Lack.
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Авто
У Chevrolet Niva появилась новая комплектация
Ресурс «Автоновости дня» рассказал, что из цветовой палитры будет доступен только белый металлик, передний бампер будет не окрашен, а штампованные колеса исполнены в черном цвете.
ГЛАС.RU 27 сентября в 01:24
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Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости 19:26
Происшествия
При пожаре в Иркутской области погибли две трехлетние девочки
Девочки-близнецы погибли в результате пожара в частном жилом доме в поселке Табарсук Иркутской области.
ТАСС 22:31
Армия и оружие
Раскрыт уникальный материал российского гиперзвукового «Циркона»
Информационному агентству Avia.pro от своего источника стало известно, что при изготовлении новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» (3М22) применяется уникальный композит из углерода и углеродного волокна.
Военное дело вчера в 14:57
Шоу-бизнес
Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
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Политика
Демократы США намерены добиться публикации разговоров Трампа с Путиным
В рамках расследования демократы намерены выяснить, не подрывал ли президент безопасность США в разговорах с другими лидерами стран, в том числе с президентом России Владимиром Путиным.
Rambler News Service 15:14
Общество
Россия вошла в книгу рекордов Гиннесса за самый массовый хакатон
Россия установила рекорд Гиннесса по самому массовому хакатону в мире, соответствующая премия была вручена 29 сентября во время церемонии закрытия конкурса «Цифровой прорыв», проходящей в выставочном центре «Казань экспо».
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Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином
YA62.ru вчера в 11:24
Кино
Мистический фильм о подростках «Флешка» сняли в Хакасии
Хакасия вчера в 04:31
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
Известия 09:18
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ ряд категорий россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости 22:45
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Теннис
Премьер Индии восхитился речью теннисиста Медведева в финале US Open
Индийский премьер-министр Нарендра Моди был впечатлен словами российского теннисиста Даниила Медведева после проигрыша испанскому сопернику Рафаэлю Надалю в финале турнира US Open.
iReactor 23:01
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Происшествия
На Сахалине горит центральная котельная города Поронайска
Пожар в центральной котельной города Поронайска в северной части острова Сахалин начался в понедельник утром.
ТАСС 22:40
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 20:51
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Политика
Зеленский согласился уволить секретаря СНБО Данилюка, сообщают СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский согласился снять с должности секретаря СНБО Александра Данилюка.
Газета.Ru 23:12
Футбол
Ибрагимович запустил челлендж и бросил вызов Хабибу, Джоковичу и Погба
Ибрагимович передал ход чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, а также футболисту Полю Погба, теннисисту Новаку Джоковичу и своему агенту Мино Райоле.
REGNUM 27 сентября в 04:45
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Новая методика позволит увидеть отдельные белки в синапсах
Статья о новой методике опубликована в журнале Nature Communications.
Naked Science 26 сентября в 09:56
Экономика
Проект российской спутниковой системы «Эфир» решили закрыть
В конце 2017 года предложенную Роскосмосом программу ГМИСС для предоставления спутниковых услуг интернета и мобильной связи внесли в проект ФЦП "Цифровая экономика".
РИА Новости 20:30
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Футбол
«Спартак» рассматривает Карпина на должность главного тренера
Московский "Спартак" рассматривает наставника "Ростова" Валерия Карпина на должность главного тренера. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 21:58
Экономика
В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57