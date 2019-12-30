Политика

ИзвестияИзвестияПользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

Пользователи Сети раскритиковали решение бывшего президента Украины Петра Порошенко выступить с новогодним обращением на телевидении.
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В Сети раскритиковали новогоднее обращение Порошенко

РБК15:25

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Газета.Ru11:50

«Политический труп»: в Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

РЕН ТВ08:55

Блогеры высмеяли «новогоднее обращение» Порошенко

Взгляд.ру09:24

В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Комсомольская правда11:14

В соцсетях высмеяли новогоднее обращение Порошенко

News.ru08:38

Новогоднее обращение Порошенко высмеяли в Сети

РИА Новости08:21
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Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Piter.tv 30.12.19 в 03:58
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Политика

Помпео отложил визит на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео отложил визит на Украину, Кипр, в Белоруссию и Среднюю Азию из-за нападения на американскую дипмиссию в Ираке, говорится в заявлении представителя госдепа Морган Ортагус, ее слова приводит агентство Франс Пресс.
РИА Новости 16:31
Экономика

С 1 января ограничат размер максимального долга россиян по кредитам

Изменение условий потребительских кредитов для россиян начались год назад, с 1 января 2019 года, когда дневная процентная ставка была ограничена размером в 1%. Также вместо «займов до зарплаты», которые предоставляли микрофинансовые организации, был введен специальный финансовый продукт.
Expert.ru вчера в 04:58
Общество

МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, который предусматривает введение для граждан обязанности эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных объявлять об эвакуации комиссий.
РИА Новости 19:41
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

РИА Новости 17:12
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Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

URA.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
РИА Новости 12:09
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU 12:12
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от алкоголя

Как сообщает ToDay News Ufa, для начала медики пояснили, что человека нельзя считать зависимым от алкоголя, если он легко обходится без него два дня в неделю.
ToDay News Ufa вчера в 03:10
Футбол

«Челси» предложил за Чалова 20 млн фунтов

Отмечается, что «Челси» сосредоточился на переходе Федора Чалова. Лондонцы предложили за его переход 20 млн фунтов.
ProstoProSport 07:08
Экономика

Антипинский НПЗ признан банкротом

Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Коммерсантъ 30.12.19 в 05:51
Общество

Кот разрушил фигуру из конструктора с 2 тыс. деталей

Кот разрушил фигуру из 2432 деталей конструктора, о чем его хозяин написал в Facebook.
Известия 19:28
Армия и оружие

Балтийский флот получит «охотников на акул»

Первые модернизированные противолодочные вертолёты Ка-27М, которые ещё называют «охотниками на акул», поступят на вооружение Балтийского флота в 2020 году.
News.ru 19:35
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях на Майдане в 2014 году

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко в интервью телеканалу «Россия 24» рассказали о начале расстрела сотрудников подразделения во время протестов в центре Киева в 2014 году.
Rambler News Service вчера в 00:51
Происшествия

В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян

Пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд, погибли все человекообразные обезьяны.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Piter.tv 30.12.19 в 03:43
Шоу-бизнес

Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
РЕН ТВ 08:17
Общество

Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо

Санкт-Петербургские ведомости 19:29
Общество

В России вступил в силу закон о любительском рыболовстве

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон о любительском рыболовстве, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 20:33
Шоу-бизнес

У актёра Евгения Пронина на Новый год родился ребёнок

Для семьи актёра теперь в буквальном смысле с новым годом начинается и новая жизнь.
Суть событий 07:39
Космос

Обнаружено одно из древнейших скоплений галактик во Вселенной

Credit: Nature NV К сожалению, наблюдения этого периода истории Вселенной сложны, так как галактики темных веков исключительно тусклые, однако с помощью острого зрения «Hubble» астрономам все же удалось приблизиться к теоретической временной границе появления первых светил, измерив возраст звезд в одном из самых отдаленных из известных скоплений галактик.
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Xiaomi представила новые умные часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
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Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru вчера в 08:21
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею

На молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.
RT на русском вчера в 15:43
Политика

Главный раввин Польши прокомментировал слова Путина об антисемитизме

Главный раввин Польши Михаэль Шудрих прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина об антисемитизме бывшего польского посла в Германии Юзефа Липского.
RT на русском 02:08
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Вулканизм оказался связан с вращением Земли

ToDay News Ufa 05:15
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Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов

В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
RT на русском 04:50
Космос

Лучшие космические снимки 2019 года

Уходящий 2019 год оказался весьма примечательным в плане космических фотографий.
RT на русском вчера в 10:52
Армия и оружие

Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе

Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Коммерсантъ 18:58
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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