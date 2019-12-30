Политика
РИА НовостиПользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение
Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
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Армия и оружие
Совбез ООН соберется для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе
Великобритания запросила проведение обсуждения в Совбезе ООН ситуации в сирийском Идлибе, сообщил «РИА Новости» источник в совете.
Происшествия
Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь
Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.
Общество
SmolDaily.ru рассказывает гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год
О поворотах судьбы, любви и неудачах расскажет SmolDaily.ru в новогоднем гороскопе.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов. Она показала свою сдувшуюся грудь в Instagram.
Общество
Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем
Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Шоу-бизнес
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал детали контракта о транзите российского газа
Как уточнил Ветренко, в ближайшие пять лет Украина планирует получить от транзита 7,2 млрд долларов.
Происшествия
Массовая драка с участием 50 человек произошла в Барнауле
Ранее iReactor сообщал, что массовая драка произошла в ресторане в Ростове-на-Дону. В потасовке приняли участие около 10 человек.
Политика
Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года
Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Общество
Появилось видео с новогодним поздравлением Путина
На YouTube выложили новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам.
Происшествия
Эксперты заявили о снижении числа авиакатастроф и погибших в них людей
Число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: в 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году - 257 человек.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Энергетика
Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ
Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Гаджеты
Существенно подешевел 75-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S
Известно, что Xiaomi TV 4S, который был представлен еще год назад, существенно подешевел со дня старта продаж.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Происшествия
Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае
В поселке Морской были подтоплены 15 жилых домов и 27 придомовых территорий, в Новой Ине - один жилой дом и придомовая территория, а в Охотске вода зашла на часть территории морского порта и пять улиц.
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров
В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
МЧС предложило в обязательном порядке эвакуировать граждан из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Экономика
Средний чек в рамках пилотного tax free подсчитали в России
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров раскрыл средний чек, который подсчитали по результатам пилотного проекта tax free.