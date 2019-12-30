Политика

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Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.
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