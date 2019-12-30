Пользователи соцсетей высмеяли новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, которое показали по двум телеканалам перед роликом с поздравлениями от действующего главы государства Владимира Зеленского.

Происшествия Более 200 автомобилей сожгли в Страсбурге в новогоднюю ночь Полицейские в Страсбурге задержали 40 человек по подозрению в массовых поджогах на территории западных районов города в новогоднюю ночь.

Шоу-бизнес Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.

Происшествия Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

Энергетика Правительство Белоруссии с 1 января повышает цены на услуги ЖКХ Цена на газ для обладателей приборов учёта при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов составит в отопительный период с 1 января по 31 мая включительно — 0,1205 бел. руб. за кубометр, что на 5,4% больше нынешнего тарифа и в долларовом эквиваленте составляет примерно $0,6.