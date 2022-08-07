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Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса о ситуации на Украине

Пользователи соцсети Twitter поддержали слова одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о ситуации вокруг Украины.
RT на русском
Другой пользователь заявил, что Пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах совершенно не соответствуют воле народа.
FBM.ru
Британский музыкант обвинил президента США Джо Байдена в разжигании кризиса и отметил, что действия Москвы стали ответом на расширение НАТО.
ФАН
Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде.
Москва 24

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Американские пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украине
Life.ruвчера в 10:05
Пользователи Twitter поддержали основателя Pink Floyd Уотерса, раскритиковавшего США и НАТО
Российская газетавчера в 10:24
В Twitter похвалили основателя Pink Floyd, который обвинил США в эскалации на Украине
Радио Sputnikвчера в 10:16
Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украине и НАТО
РЕН ТВвчера в 11:15
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РВ: В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине и США
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Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украине и НАТО
РИА Новостивчера в 09:25

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