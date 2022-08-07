RT на русскомПользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса о ситуации на УкраинеПользователи соцсети Twitter поддержали слова одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о ситуации вокруг Украины.RT на русскомДругой пользователь заявил, что Пролоббированные НАТО закулисные сделки во всех восточноевропейских правительствах совершенно не соответствуют воле народа.FBM.ruБританский музыкант обвинил президента США Джо Байдена в разжигании кризиса и отметил, что действия Москвы стали ответом на расширение НАТО.ФАНМузыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде.Москва 24Читать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаЯмал-МедиаR.LifeФАНГазета.RuМурманский вестникИзвестияHandyNewsНародные новостиРоссийская газетаLife.ruРЕН ТВГЛАС.RUТелеканал 360°Ku.lifeПодробнее о событииАмериканские пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об УкраинеLife.ruвчера в 10:05Пользователи Twitter поддержали основателя Pink Floyd Уотерса, раскритиковавшего США и НАТОРоссийская газетавчера в 10:24В Twitter похвалили основателя Pink Floyd, который обвинил США в эскалации на УкраинеРадио Sputnikвчера в 10:16Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украине и НАТОРЕН ТВвчера в 11:15«Путин предупреждал»: американцы поддержали основателя Pink Floyd после слов об УкраинеФАНвчера в 09:54РВ: В США поддержали слова основателя Pink Floyd об Украине и СШАNVLвчера в 10:46Пользователи Twitter поддержали слова основателя Pink Floyd Уотерса об Украине и НАТОРИА Новостивчера в 09:25Показать ещёОценить1,1KПоделиться