Общество
ИзвестияПользователи WhatsApp сообщили о сбое
Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
Политика
Медведев назвал нерешенную задачу правительства
Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
Происшествия
Студент в Таганроге имитировал стрельбу по прохожим из автомата
Студент в городе Таганрог Ростовской области с помощью игрушечного автомата имитировал стрельбу по прохожим из окна общежития.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Политика
Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине
Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
Происшествия
После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы
Общество
Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Общество
Облачная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье
Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 19 января. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Наука
Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Сама же девушка отметила, что ей не за что оправдываться и секс-скандал ее нисколько не тревожит.
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Религия
Православные празднуют Крещение Господне
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Кино
Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»
Армия и оружие
Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке
Телеканал «Звезда» поделился роликом, на котором показано уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 9К338 «Игла-С».
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели
На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Шоу-бизнес
В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева
Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Политика
Главой ФНС Мишустин назначил Даниила Егорова
Михаил Мишустин сделал первое назначение в должности премьер-министра. Главой ФНС назначен Даниил Егоров.