Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Политика Медведев назвал нерешенную задачу правительства Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.

Технологии В США показали полет беспилотника программы «Гремлины» Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.

Политика Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.

Общество Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.

Политика Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.

Экономика У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.