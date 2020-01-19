Общество

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Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском09:21

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

РБК09:19

В работе WhatsApp произошел мировой сбой

Lenta.ru09:09

В WhatsApp произошел глобальный сбой

Вести.Ru09:15

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

URA.Ru08:20

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости08:06

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАСС07:52
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Политика

Медведев назвал нерешенную задачу правительства

Правительство, которое ушло в отставку, не смогло решить задачу роста реальных располагаемых доходов граждан.
БИЗНЕС Online 06:02
Происшествия

Студент в Таганроге имитировал стрельбу по прохожим из автомата

Студент в городе Таганрог Ростовской области с помощью игрушечного автомата имитировал стрельбу по прохожим из окна общежития.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 12:37
Технологии

В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»

Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
РБК 07:12
Политика

Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президенту России Владимиру Путину условие, при котором будут нормализованы отношения между двумя странами.
Газета.Ru 12:36
Происшествия

В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
Политика

Тунис не станет участвовать в конференции по Ливии в Берлине

Руководство Туниса заявило о решении не участвовать в международной конференции по Ливии в Берлине в связи с поздним приглашением и пропуском подготовительной части мероприятия, сообщается в заявлении МИД Туниса.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Происшествия

После избиения учительницы восьмиклассником уволился директор школы

Вести.Ru вчера в 05:36
Общество

Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
REGNUM 09:12
Происшествия

В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП

Российская газета 11:04
Общество

Облачная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье

Облачная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 19 января. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Москва 24 00:15
Шоу-бизнес

Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали

Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Что происходит 17 января в 05:50
Наука

Рыбные и крабовые палочки признали опасными для экологии

iReactor вчера в 21:42
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

ТАСС 08:58
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Российская газета 03:39
Политика

В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»

Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
ТАСС 12:43
Происшествия

Склад с макулатурой горит в Тюмени

ТАСС 12:01
Шоу-бизнес

300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Сама же девушка отметила, что ей не за что оправдываться и секс-скандал ее нисколько не тревожит.
Live24 07:03
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Известия 11:56
Религия

Православные празднуют Крещение Господне

Ариг Ус вчера в 20:10
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости вчера в 07:09
Кино

Вышел трейлер саундтрека фильма «Хищные птицы»

News.ru 17 января в 11:04
Армия и оружие

Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке

Телеканал «Звезда» поделился роликом, на котором показано уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 9К338 «Игла-С».
Ferra вчера в 11:29
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Известия 01:59
Шоу-бизнес

В Таиланде заметили якобы отдыхающими Заворотнюк и Чернышева

Фанаты сообщают в соцсетях, что якобы они заметили звездную пару актрису Анастасию Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева на отдыхе в Таиланде.
Ugpressa.ru 08:00
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Lenta.ru вчера в 23:32
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
РИА Новости 08:57
Хоккей

Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ

RT на русском 12:02
Политика

Главой ФНС Мишустин назначил Даниила Егорова

Михаил Мишустин сделал первое назначение в должности премьер-министра. Главой ФНС назначен Даниил Егоров.
Pravda.Ru 17 января в 10:42
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