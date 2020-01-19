Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Политика Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.

Авто Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.

Спорт Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.

Политика Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Культура Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.