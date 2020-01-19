Общество

ИзвестияИзвестияПользователи WhatsApp сообщили о сбое

Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp

RT на русском09:21

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

РБК09:19

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости08:06

WhatsApp «обрушился» в России и других странах

Российская газета08:24

Пользователи из нескольких стран пожаловались на сбои в работе WhatsApp

URA.Ru08:20

Пользователи WhatsApp сообщили о сбое

Известия08:55

Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp

ТАСС07:52
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Шоу-бизнес

75-летний композитор Максим Дунаевский женится

Канал 7+ 17 января в 10:14
Политика

Перед саммитом по Ливии Путин на «ногах» пообщался с Макроном

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на «ногах» пообщались перед тем, как в Берлине стартовал международный саммит по ливийской проблематике.
NewInform 09:14
Политика

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
РИА Новости 09:00
Авто

Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет

Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
Motor 04:00
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Известия 01:59
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Армия и оружие

Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60

Известия вчера в 17:05
Футбол

«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»

«Сантос» сделал предложение «Спартаку» об аренде защитника Айртона Лукаса, однако получил отказ, сообщает Terra.
Чемпионат 08:55
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону

Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
РБК 09:35
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Политика

Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing

РЕН ТВ вчера в 08:58
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК 17 января в 13:07
Политика

Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию

Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
РИА Новости 09:32
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Игры

Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными

Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
3DNews 04:22
Политика

Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Lenta.ru 05:29
Единоборства

Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором

Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Нева Спорт 02:30
Культура

Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства

Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.
URA.Ru 05:06
Здоровье

В России заработали новые правила лечения по полису ОМС

В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Актуальные Новости 03:14
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала свои ноги без фотошопа на Мальдивах

Ксения Собчак показала поклонникам свои длинные и стройные ноги, не обработанные фотошопам.
Актуальные Новости 09:21
Общество

Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро

Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Lenta.ru вчера в 12:13
Футбол

Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
Чемпионат 01:52
Футбол

Ибрагимович установил рекорд в итальянской Серии А

ProstoProSport 09:00
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Газета.Ru вчера в 08:52
Политика

Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти

Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
РБК вчера в 09:55
Политика

Трамп раскрыл новые детали убийства генерала Сулеймани

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецоперации по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предшествовали его «дурные высказывания».
Профиль 08:00
Политика

Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Известия 06:21
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии

Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Rostov gazeta вчера в 08:09
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
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