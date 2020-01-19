Общество
ИзвестияПользователи WhatsApp сообщили о сбое
Пользователи разных стран сообщают о сбое в работе мессенджера WhatsApp, которые наблюдаются в том числе и в России. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщил сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
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Шоу-бизнес
75-летний композитор Максим Дунаевский женится
Политика
Перед саммитом по Ливии Путин на «ногах» пообщался с Макроном
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на «ногах» пообщались перед тем, как в Берлине стартовал международный саммит по ливийской проблематике.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Авто
Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет
Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели
На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Армия и оружие
Число погибших в результате атаки на военных в Йемене возросло до 60
Футбол
«Спартак» отказался отдавать Айртона в аренду «Сантосу»
«Сантос» сделал предложение «Спартаку» об аренде защитника Айртона Лукаса, однако получил отказ, сообщает Terra.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону
Мужская гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге завершилась победой француза Мартена Фуркада.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Политика
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве
Политика
Богданов призвал к консенсусу по введению международных сил в Ливию
Вопрос ввода в Ливию международных сил должен быть решён консенсусом, только СБ ООН уполномочен на решения, обязательные для всех сторон, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Игры
Ubisoft попытается сделать свои игры более разнообразными
Идея заключается в том, чтобы сделать продукты Ubisoft более разнообразными.
Политика
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Единоборства
Серроне доставлен в больницу после боя с Макгрегором
Американский боец Дональд Серроне доставлен в больницу после поражения от Конора Макгрегора на турнире UFC 246.
Культура
Чаплин подписал петицию за лишение Урганта российского гражданства
Протоиерей, бывший председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин подписал петицию, в которой призывают лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за оскорбления чувств верующих.
Здоровье
В России заработали новые правила лечения по полису ОМС
В России с января заработали новые, расширенные правила лечения по полису ОМС, принятые правительством в конце 2019 года.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала свои ноги без фотошопа на Мальдивах
Ксения Собчак показала поклонникам свои длинные и стройные ноги, не обработанные фотошопам.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Футбол
Голкипер «Челси» Кепа — худший в АПЛ по проценту отражённых ударов и 127-й в Европе
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага является худшим вратарём английской Премьер-лиги по проценту отражённых ударов в текущем сезоне.
Футбол
Ибрагимович установил рекорд в итальянской Серии А
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Трамп раскрыл новые детали убийства генерала Сулеймани
Президент США Дональд Трамп заявил, что спецоперации по ликвидации командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани предшествовали его «дурные высказывания».
Политика
Путин заявил о необходимости сохранения правды о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия должна сделать всё, чтобы правда о событиях Второй мировой войны не забывалась.
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Хоккей