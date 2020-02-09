Специалисты компании выпустили новое обновление и снова появились цветные обои. Зато теперь пользователи не могут выключить или перезагрузить компьютер. Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер

Футбол Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.

Происшествия В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.

Общество Онколог назвал способный вызвать рак продукт Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.

Культура Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.

Происшествия Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

Экономика В России увеличилось число застройщиков-банкротов По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.

Здоровье Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.