Технологии

ToDay News UfaToDay News UfaПользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер

Специалисты компании выпустили новое обновление и снова появились цветные обои. Зато теперь пользователи не могут выключить или перезагрузить компьютер. Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
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Первые «сюрпризы» Windows 7, оставшегося без поддержки Microsoft

Picsnews.netвчера в 11:37

Как настроить компьютер для пожилых и детей и обезопасить его от вирусов?

Аргументы и Факты16:15

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер из-за ошибки

REGNUM06:18

Пользователям Windows 7 теперь нельзя выключать компьютеры

Профиль07:45

Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить свои компьютеры

РЕН ТВ10:24

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Красная весна14:09

Приключения продолжаются. Пользователям Windows 7 не разрешают выключить компьютер

iXBT.comвчера в 19:34
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Экономика

СП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки

Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование.
Известия 07 февраля в 01:46
Политика

Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин предложил изменить Конституцию в ходе послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ 17:39
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана

Американский актер Брэд Питт стал победителем в номинации лучшая мужская роль второго плана во время 92-й церемонии вручения премии "Оскар".
Газета.Ru 20:19
Кино

Стивен Кинг продал за $1 права на экранизацию школьнице из Томска

16-летняя школьница из Томска Диана Костырина выкупила право на экранизацию рассказа Стивена Кинга "Женщина в комнате" за $1, пишет РИА "Томск".
Газета.Ru 07:59
Футбол

Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА

Форвард санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с московским футбольным клубом ЦСКА на сборах в Испании.
Российская газета 08:41
Политика

Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН

Китай вместе с Россией подготовят саммит пяти стран ООН. Об этом сообщил российский посол в КНР Андрей Денисов, передает ТАСС.
Lenta.ru 22:12
Происшествия

В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела

Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.
Амурская правда 21:25
Технологии

Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
iReactor 06 февраля в 17:47
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Общество

Онколог назвал способный вызвать рак продукт

Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Газета.Ru вчера в 16:58
Общество

Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов

По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
REGNUM 22:16
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости 18:36
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости 08:43
Общество

Пассажирский Boeing долетел из Нью-Йорка до Лондона за рекордное время

Летевший из Нью-Йорка в Лондон Boeing 747 преодолел расстояние между двумя континентами за рекордно короткое время - 4 часа 56 минут.
Российская газета 17:05
Культура

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой же ночи

В первом же выпуске племя звёзд выиграло испытание и в награду получило возможность либо пополнить свою команду ещё одним участником, либо поселиться на острове, где есть запас еды.
Life.ru 01:42
Происшествия

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Айрат Хайруллин

Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости 07 февраля в 10:59
Экономика

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Известия 18:39
Здоровье

Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

News.ru 20:05
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru 15:55
Политика

Лех Валенса: От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона

Накануне нашей беседы первый президент послекоммунистической Польши вернулся в Гданьск с ежегодной встречи Нобелевских лауреатов премии мира (Лех Валенса был награжден в 1983-м).
Собеседник 07 февраля в 09:10
Здоровье

Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается

Число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом во всех регионах Китая, кроме провинции Хубэй, которая является очагом распространения заболевания, снижается шестой день подряд, свидетельствуют данные госкомитета по здравоохранению КНР.
РИА Новости 22:15
Музыка

«Евровидение» в 2020 году: кто может поехать от России?

«Евровидение» берет начало в 50-х годах прошлого века, но Россия участвует в нем лишь с начала 90-х.
Пятый канал 06 февраля в 22:01
Здоровье

15 граждан Китая поместили на карантин по коронавирусу в Миассе

В Минздраве Челябинской области отмечают, что все 15 человек здоровы, а на карантине они должны находиться по правилам безопасности.
КП - Челябинск вчера в 06:03
Футбол

Месси повторил достижение 19-летнего Джейдона Санчо в текущем сезоне

Матч ТВ 21:08
Футбол

Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».
Чемпионат 13:32
Общество

Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»

Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Народные новости 18:10
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru вчера в 01:31
Политика

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

Москва готова вновь обменяться послами с Киевом, сообщил в интервью «Российской газете» глава МИД Сергей Лавров.
РБК 18:15
Происшествия

Две девушки чуть не замёрзли в застрявшей на реке машине у Смоленки

Чита.Ру 21:17
Общество

Александр Друзь заявил о невозможности прожить на свою пенсию

64-летний знаток Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии.
Московский Комсомолец 05:05
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