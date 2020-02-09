Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на Reddit и специализированные форумы.

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

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