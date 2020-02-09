Технологии
Газета.RuПользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на Reddit и специализированные форумы.
Читать в источнике
Оценить144
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край" которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
Армия и оружие
США обеспокоены маневрами двух российских спутников
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Общество
«Дочка» «Ростеха» ответила на слухи о финансировании протестов в Шиесе
Акции протеста в Шиесе начались осенью 2018 года.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 1016 человек
В Китае число жертв заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, выросло до 1016 человек, сообщает госкомитет здравоохранения КНР.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Футбол
Алли грозит дисквалификация за видео про коронавирус
По данным Daily Mail, дисциплинарная комиссия потребовала от англичанина объяснений относительно данного видео, футболисту грозит дисквалификация за расизм.
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта
Центробанк 7 февраля 2020 года снизил ключевую ставку до 6% годовых, сообщает регулятор. Это уже шестое снижение ключевой ставки подряд.
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Экономика
Коронавирус обвалил мировой рынок газа, Китай объявляет форс-мажор
Цены на газ обрушились, поскольку китайские импортеры СПГ объявили "форс-мажор" по ряду контрактов Вспышка коронавируса привела к хаосу на мировом газовом рынке, при этом китайские импортеры грозятся отказаться от 70% ввозимого морем газа на фоне падения спроса и сокращения персонала, работающего в портах.
Политика
«Коммерсант» узнал о возможной поездке Путина в США
Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й сессии генеральной ассамблеи ООН в сентябре этого года в Нью-Йорке.
Здоровье
Регионы обязали наблюдать за китайцами в течение двух недель
Роспотребнадзор обязал глав Приморья, Хабаровского и Забайкальского края, а также Еврейской и Амурской областей обеспечить пребывание всех граждан Китая, приезжающих в на их территорию с видом на жительство, в условиях двух недельного карантина.
Наука
Патент недели: борьба с основной причиной летального исхода
Российские медики решили проблему с помощью синтеза новых гидрохлоридов карбоксамидных соединений, которые обладают высокой антиаритмической активностью.
Политика
Трамп просит конгресс на 21% сократить помощь другим государствам
Газета «Известия» пишет, что это предложение Трамп озвучил конгрессу в рамках президентского плана бюджета на 2021 год.
Технологии
Названы способы защититься в сети
Каждый четвертый пользователь сети попадается на приемы мошенников по социальной инженерии, забывая проверять ссылки и вложения в подозрительных сообщениях и проявляя излишнюю доверчивость.
Происшествия
Учительницу в Астрахани подозревают в сексуальной связи с учеником
Следственные органы в Астрахани начали проверку после сообщения в СМИ информации о сексуальной связи учительницы и девятиклассника, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.
Экономика
РБК: Минфин предложил перевести расчеты авиаотрасли в рубли
Минфин предложил отказаться от долларов и перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Авто
Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.
Общество
Минтруд подготовил проект о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Минтруд России подготовил законопроект, который определяет правила единовременных выплат ветеранам к 75-летию Победы.
Политика
СМИ сообщили об отставке главы офиса президента Украины
Заявление об своей отставке подал глава офиса украинского президента Андрей Богдан, 10 февраля сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на источники во власти.
Политика
В партии Зеленского заявили о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил в эфире телеканала "112", что на Украине гибнет промышленность.
Происшествия
Российский студент умер на уроке физкультуры
В Ленинградской области студент умер во время урока физкультуры. Об этом сообщил Следственный комитет по региону.