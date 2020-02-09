с чего всё началось

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на Reddit и специализированные форумы.

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.

Общество Мишустин потребовал навести порядок в бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Шоу-бизнес Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.

Происшествия Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Политика В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала "Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.