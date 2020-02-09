Технологии
Газета.RuПользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на Reddit и специализированные форумы.
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с чего всё началось
Пользователи начали сообщать о новой ошибке, связанной с Windows 7. При попытке выключить или перезагрузить систему выводится сообщение «У вас нет прав на выключение этого компьютера».Игромания.рувчера в 06:20
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Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским
Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда
По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
Общество
Мишустин потребовал навести порядок в бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.
Политика
В Анкаре прошли переговоры РФ и Турции по Идлибу
В понедельник, 10 февраля, в Анкаре состоялись переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Политика
Байден не рассчитывает на победу на первичных выборах в Нью-Гэмпшире
Поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир предрек себе американский политик-демократ Джозеф Байден.
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
Общество
Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Кино
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны
Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
Происшествия
Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Общество
В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта
Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
Игры
Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem
Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Собчак изменил телеведущей с актрисой сериала «Содержанки»
Инсайдеры заявляют, что новой пассией Богомолова стала Ирина Сосновая, актриса и продюсер сериала «Содержанки», который и снимает режиссер.
Политика
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Технологии
Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса
Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Экономика
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Происшествия
Пьяный водитель устроил погоню на Дворцовой площади
Футбол
Тульский «Арсенал» намерен взять в аренду Кокорина
Тульский ПФК "Арсенал" пытается подписать Александра Кокорина, форварда "Зенита".
Здоровье
Медики назвали продукты, которые помогают предотвратить инфаркт
Врачи рекомендуют употреблять в день минимум 400 мг магния. Специалисты издания FoodEatSafe составили список продуктов, обогащенных магнием.
Армия и оружие
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Здоровье