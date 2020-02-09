Технологии

Газета.RuГазета.RuПользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами. Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на Reddit и специализированные форумы.
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с чего всё началось
Пользователи начали сообщать
 о новой ошибке, связанной с Windows 7. При попытке выключить или перезагрузить систему выводится сообщение «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
Игромания.рувчера в 06:20

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Найдено решение проблемы с глюками при отключении Windows 7

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Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

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В компьютерах с операционной системой Windows 7 произошёл сбой

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Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

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Пользователи Windows 7 сообщили о запрещающей выключить компьютер ошибке

РБК13:44

Найден способ устранить ошибку выключения Windows 7

Красная весна15:35

Первые «сюрпризы» Windows 7, оставшегося без поддержки Microsoft

Picsnews.net08 февраля в 11:37
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

ToDay News Ufa 12:15
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета 12:14
Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Известия 08:53
Хоккей

Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин установил два клубных рекорда

По итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1) вратарю «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину покорилось два клубных рекорда.
RT на русском 00:20
Общество

Мишустин потребовал навести порядок в бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от правительства навести порядок в соблюдении и исполнении федерального бюджета, а также исключить ситуации, когда средства остаются неизрасходованными по итогам года.
Lenta.ru 03:37
Политика

В Анкаре прошли переговоры РФ и Турции по Идлибу

В понедельник, 10 февраля, в Анкаре состоялись переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе.
Московский Комсомолец 08:57
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском 11:04
Политика

Байден не рассчитывает на победу на первичных выборах в Нью-Гэмпшире

Поражение на праймериз в штате Нью-Гэмпшир предрек себе американский политик-демократ Джозеф Байден.
Красная весна 07 февраля в 22:54
Авто

Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети появились первые рендерные изображения предстоящего внедорожника УАЗ «Патриот».
32CARS.ru 03:28
Общество

Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Lenta.ru 14:20
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Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз

Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Газета.Ru 15:42
Кино

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли возвращается на экраны

Настоящая слава пришла к актрисе турецко-немецкого происхождения во время экранизации исторического романа «Роксолана», более известного зрителю как «Великолепный век».
Родной город 05:35
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

РИА Новости 14:59
Происшествия

Самолет Utair совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Республика Коми), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 05:44
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

В Приморье ожидают прибытие платформы Sea Launch в начале марта

Славянский судоремонтный завод (СРЗ) в Приморье ожидает прибытие плавучей платформы "Морской старт" из США в начале марта, сообщил РИА Новости гендиректор СРЗ Андрей Якимчук.
РИА Новости вчера в 22:42
Игры

Официально: BioWare работает над перезапуском Anthem

Руководитель BioWare Кейси Хадсон официально подтвердил, что студия работает над перезапуском Anthem.
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Шоу-бизнес

Муж Ксении Собчак изменил телеведущей с актрисой сериала «Содержанки»

Инсайдеры заявляют, что новой пассией Богомолова стала Ирина Сосновая, актриса и продюсер сериала «Содержанки», который и снимает режиссер.
Popcake 03:26
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В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

"Единая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы поправки об использовании материнского капитала, об этом говорится в сообщении на официальном сайте партии.
РИА Новости 17:28
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
ToDay News Ufa 14:01
Армия и оружие

Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109

РИА Новости 17:20
Технологии

Ericsson и Sony не приедут на MWC 2020 из-за коронавируса

Технологические компании продолжают отказываться от участия в выставке MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.
Ридус 08:26
Экономика

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
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Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru 19:27
Происшествия

Пьяный водитель устроил погоню на Дворцовой площади

Невские Новости 15:36
Футбол

Тульский «Арсенал» намерен взять в аренду Кокорина

Тульский ПФК "Арсенал" пытается подписать Александра Кокорина, форварда "Зенита".
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Медики назвали продукты, которые помогают предотвратить инфаркт

Врачи рекомендуют употреблять в день минимум 400 мг магния. Специалисты издания FoodEatSafe составили список продуктов, обогащенных магнием.
ToDay News Ufa 01:08
Армия и оружие

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком

Украинская волонтерка Ольга Решетилова рассказала в своем Facebook о том, как военнослужащие 56-й бригады ВСУ перед своей ротацией занимались мародерством в селе Пески, расположенном на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
РИА Новости 18:13
Армия и оружие

«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов

Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
ТАСС 15:01
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 722

Профиль 08 февраля в 01:01
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