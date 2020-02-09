с чего всё началось

На жалобы обладателей копий ОС обратило внимание издание ZDNet. Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры. После выбора опции выключения или перезагрузки устройства система выдавала ошибку «У вас нет прав на выключение этого компьютера».

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Общество В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.

Хоккей Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.

Гаджеты Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.