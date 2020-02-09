Технологии

Lenta.ruLenta.ruОшибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

На жалобы обладателей копий ОС обратило внимание издание ZDNet. Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры. После выбора опции выключения или перезагрузки устройства система выдавала ошибку «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
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с чего всё началось
Пользователи начали сообщать
 о новой ошибке, связанной с Windows 7. При попытке выключить или перезагрузить систему выводится сообщение «У вас нет прав на выключение этого компьютера».
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