Экономика
ТАССПользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.
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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Псковское агентство информации05:26
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Общество
В Петербурге кафе и рестораны могут открыться с 12 июля
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что правительство города планирует с 12 июля разрешить работу заведений общественного питания в рамках поэтапного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 30 июня в 12:37
Общество
Илон Маск выставил на продажу четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн
Известия вчера в 23:14
Происшествия
Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве
В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
Кино
Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»
В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
Piter.tv 04:57
Авто
Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в России
Японский седан Subaru Legacy прощается с Россией специальной версией Ultimate.
Автоновости дня 06:54
Политика
Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции
Результаты голосования по поправкам к Конституции показывают, что большинство россиян верят, что власти могут работать лучше.
RT на русском 08:17
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Спорт
World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа
«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — цитирует слова представителя World Athletics ТАСС.
CT news 06:39
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Футбол
Зане прошел медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»
По информации источника, футболист отправился на встречу с руководством клуба. Зане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года.
Газета.Ru 06:34
Наука
В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений
Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Шоу-бизнес
Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным
34-летняя актриса Мирослава Карпович прокомментировала новость о том, что она закрутила роман со своим коллегой Павлом Прилучным, который недавно развелся с Агатой Муцениеце.
ТВ Центр 08:11
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
Игры
Представлена новая часть серии Worms
Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата страны между ЦСКА и "Спартаком", а также игру голкипера "красно-белых" Александра Максименко.
Российская газета вчера в 10:34
Происшествия
В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка
Российская газета 07:48
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
Голосование по Конституции не сыграло решающую роль в принятии поправок, а его результаты были сфальсифицированы.
Компания 06:41
Футбол
Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ
Представитель фанатского объединения московского «Локомотива» United South Иван Крылов заявил, что во время матча 25-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» полиция провела задержание болельщиков, покинувших «РЖД Арену» на 20-й минуте.
РБК 07:46
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Авто
Автопродажи в США упали на 34% во втором квартале
По подсчетам исследовательских компаний Edmunds и ALG, во втором квартале американские автопродажи упали на 34%.
Коммерсантъ 08:07
Экономика
В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
Футбол
Стало известно расписание следующего сезона Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
RT на русском 07:45
Происшествия
Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
Авто
«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели
«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
Motor вчера в 16:23
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Гаджеты
Мутное фото будущей видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti всплыло в Сети
Свежей утечкой поделился сайт VideoCardz, воспользовавшийся шпионским фото с одного из внутренних мероприятий ASUS, на котором демонстрировалась некая видеокарта серии ROG STRIX «следующего поколения».
3DNews 08:05
Общество
Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07