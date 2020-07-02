Экономика

ТАССТАССПользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.
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ВТБ запустил инвестиционный сервис в «Яндекс.Плюс»

Rambler News Service08:19

Яндекс и ВТБ представили новый сервис для накоплений

АБН06:27

ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс

Псковское агентство информации05:26

«Яндекс.Плюс» предложил альтернативу банковским вкладам

TechFusion05:53

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

ТАСС05:31

«Яндекс» внедрил функцию управления финансами в «Яндекс.Плюс» на базе платформы ВТБ

Интерфакс05:58
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 08:34, Ашберн
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
1
Общество

В Петербурге кафе и рестораны могут открыться с 12 июля

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что правительство города планирует с 12 июля разрешить работу заведений общественного питания в рамках поэтапного снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 30 июня в 12:37
4
Общество

Илон Маск выставил на продажу четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Известия вчера в 23:14
Происшествия

Жилой дом XIX века загорелся на Тверской улице в Москве

В Москве загорелась одна из квартир жилого дома XIX века, расположенного по адресу: Тверская, 24.
Известия 07:51
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Кино

Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
Piter.tv 04:57
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Авто

Subaru начала продажи новой версии седана Subaru Legacy в России

Японский седан Subaru Legacy прощается с Россией специальной версией Ultimate.
Автоновости дня 06:54
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Политика

Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции

Результаты голосования по поправкам к Конституции показывают, что большинство россиян верят, что власти могут работать лучше.
RT на русском 08:17
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Спорт

World Athletics отказала предоставлять отсрочку ВФЛА по выплате штрафа

«World Athletics получила просьбу об отсрочке еще месяц назад, мы тогда ответили, что дата выплаты не будет изменена», — цитирует слова представителя World Athletics ТАСС.
CT news 06:39
1
Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Футбол

Зане прошел медосмотр и отправился на встречу с руководством «Баварии»

По информации источника, футболист отправился на встречу с руководством клуба. Зане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года.
Газета.Ru 06:34
Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Кубань 24 05:34
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Наука

В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений

Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на вопрос о романе с Прилучным

34-летняя актриса Мирослава Карпович прокомментировала новость о том, что она закрутила роман со своим коллегой Павлом Прилучным, который недавно развелся с Агатой Муцениеце.
ТВ Центр 08:11
Общество

В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года

«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском 08:27
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Игры

Представлена новая часть серии Worms

Компания Team17 анонсировала скорый выход игры Worms Rumble, которая станет продолжением серии о боевых червяках.
Матч ТВ 03:36
5
Футбол

Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в матче с ЦСКА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги матча 25-го тура чемпионата страны между ЦСКА и "Спартаком", а также игру голкипера "красно-белых" Александра Максименко.
Российская газета вчера в 10:34
Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Политика

«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

Голосование по Конституции не сыграло решающую роль в принятии поправок, а его результаты были сфальсифицированы.
Компания 06:41
1
Футбол

Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ

Представитель фанатского объединения московского «Локомотива» United South Иван Крылов заявил, что во время матча 25-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» полиция провела задержание болельщиков, покинувших «РЖД Арену» на 20-й минуте.
РБК 07:46
Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Авто

Автопродажи в США упали на 34% во втором квартале

По подсчетам исследовательских компаний Edmunds и ALG, во втором квартале американские автопродажи упали на 34%.
Коммерсантъ 08:07
Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
21
Футбол

Стало известно расписание следующего сезона Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал расписание Лиги чемпионов на сезон-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
RT на русском 07:45
Происшествия

Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии

Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
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Авто

«АвтоВАЗ» в четвертый раз за полгода повысил цены на все модели

«АвтоВАЗ» в четвёртый раз за полгода повысил цены на всю продукцию.
Motor вчера в 16:23
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Гаджеты

Мутное фото будущей видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti всплыло в Сети

Свежей утечкой поделился сайт VideoCardz, воспользовавшийся шпионским фото с одного из внутренних мероприятий ASUS, на котором демонстрировалась некая видеокарта серии ROG STRIX «следующего поколения».
3DNews 08:05
Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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