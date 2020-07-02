Экономика

ТАССТАССПользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.
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Управление финансами. ВТБ запустил платформу для сбережений в Яндекс.Плюсе

Аргументы и Факты09:09

ВТБ запустил инвестиционный сервис в «Яндекс.Плюс»

Rambler News Service08:19

ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс

Псковское агентство информации05:26

«Яндекс» внедрил функцию управления финансами в «Яндекс.Плюс» на базе платформы ВТБ

Интерфакс05:58

«Яндекс.Плюс» предложил альтернативу банковским вкладам

TechFusion05:53

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

ТАСС05:31

Яндекс и ВТБ представили новый сервис для накоплений

АБН06:27
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Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

РИА Новости 09:32
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Политика

Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции

Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
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Культура

Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

ToDay News Ufa вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика

Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News вчера в 08:33
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Происшествия

В Татарстане задержан экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании

В Татарстане задержали бывшего инспектора ДПС, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Он три месяца находился в розыске.
Российская газета 09:49
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Экономика

Минтруд США отметил сокращение безработицы в стране в июне

Минтруд США заявил о том, что безработица на территории страны сократилась в июне.
Газета.Ru 09:25
Экономика

Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого

Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
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Происшествия

Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован

Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
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Происшествия

Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии

Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
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Технологии

Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10

Деловое.ТВ 06:04
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Наука

В России уже неделю фиксируют менее 7 тысяч заразившихся коронавирусом

Наибольшее число заразившихся коронавирусом было зафиксировано в Москве - 662, в Подмосковье - 317.
Русская Планета 06:04
Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
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Футбол

Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ

Представитель фанатского объединения московского «Локомотива» United South Иван Крылов заявил, что во время матча 25-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» полиция провела задержание болельщиков, покинувших «РЖД Арену» на 20-й минуте.
РБК 07:46
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
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Политика

Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу

Зампред сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес подозревает Россию в сговоре с талибами.
Эхо Москвы вчера в 19:12
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Армия и оружие

СМИ сообщили об увеличении числа российских подлодок в Атлантике

РБК 09:53
Политика

Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
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Армия и оружие

Украинские силовики в Донбассе получат американские комплексы Javelin

Газета.Ru 09:43
Политика

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
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Футбол

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Арсенала»

Вести.Ru 01:21
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Дамасскую сталь распечатали на 3D-принтере

Новые Ведомости 07:27
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Путин поблагодарил всех россиян за участие в голосовании

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, в котором выразил благодарность всем за участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
RuNews24.ru 09:30
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Игры

Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10

Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
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Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы

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Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160

Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.
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