Экономика
ТАССПользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.
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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Псковское агентство информации05:26
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Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Политика
Почти 56% жителей НАО проголосовали против поправок к Конституции
Нарьян-Мар, 2 июля 2020, 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ.
REGNUM 06:07
Культура
Cергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика
Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.
Shraibikus News вчера в 08:33
Происшествия
В Татарстане задержан экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании
В Татарстане задержали бывшего инспектора ДПС, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Он три месяца находился в розыске.
Российская газета 09:49
Экономика
Минтруд США отметил сокращение безработицы в стране в июне
Минтруд США заявил о том, что безработица на территории страны сократилась в июне.
Газета.Ru 09:25
Экономика
Новая мера поддержки предполагает выделение 6 500 рублей на каждого
Размер субсидии составит 15 тысяч рублей плюс по 6,5 тысяч на каждого сотрудника.
Vologda-poisk.ru 04:53
Происшествия
Пожар в здании на Тверской улице в Москве локализован
Экстренным службам удалось локализовать пожар в здании на Тверской улице в Москве.
Известия 09:27
Происшествия
Сын экс-сенатора от Амурской области приговорен к двум годам колонии
Сына бывшего сенатора от Амурской области Тимура Галлямова приговорили к двум годам лишения свободы за наезд на сотрудника ГИБДД.
Вечерняя Москва 08:01
Технологии
Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
Деловое.ТВ 06:04
Наука
В России уже неделю фиксируют менее 7 тысяч заразившихся коронавирусом
Наибольшее число заразившихся коронавирусом было зафиксировано в Москве - 662, в Подмосковье - 317.
Русская Планета 06:04
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
Футбол
Фанат «Локомотива» сообщил о задержаниях болельщиков на матче РПЛ
Представитель фанатского объединения московского «Локомотива» United South Иван Крылов заявил, что во время матча 25-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов» полиция провела задержание болельщиков, покинувших «РЖД Арену» на 20-й минуте.
РБК 07:46
Политика
Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса.
Интерфакс 07:50
Политика
Американский сенатор предложил ввести санкции против Путина и Шойгу
Зампред сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес подозревает Россию в сговоре с талибами.
Эхо Москвы вчера в 19:12
Политика
Аксенов опубликовал шуточный ролик про Крым с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о шутке президента Украины Владимира Зеленского, когда тот еще был артистом студии "Квартал 95".
Газета.Ru 02:28
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Наука
Дамасскую сталь распечатали на 3D-принтере
Новые Ведомости 07:27
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Путин поблагодарил всех россиян за участие в голосовании
Президент России Владимир Путин обратился к гражданам, в котором выразил благодарность всем за участие в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию.
RuNews24.ru 09:30
Игры
Игра Cyberpunk 2077 будет работать только на Windows 7 и Windows 10
Напомним, премьеру Cyberpunk 2077 несколько раз переносили: изначально планировалось, что она выйдет в апреле текущего года.
iReactor 08:01
Космос
Семь планет выстроятся 4 июля в большой парад Солнечной системы
Территория новостей 08:09
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме превысило 160
Число жертв схода оползня в четверг в районе добычи нефрита в штате Качин в Мьянме возросло до 162.
ТАСС 09:51