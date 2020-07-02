Экономика

ТАССТАССПользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.
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ВТБ создал платформу для управления деньгами в Яндекс.Плюсе

Комсомольская правда10:40

ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс

Псковское агентство информации05:26

ВТБ запустил инвестиционный сервис в «Яндекс.Плюс»

Rambler News Service08:19

Яндекс и ВТБ представили новый сервис для накоплений

АБН06:27

«Яндекс» внедрил функцию управления финансами в «Яндекс.Плюс» на базе платформы ВТБ

Интерфакс05:58

Пользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений

ТАСС05:31

Управление финансами. ВТБ запустил платформу для сбережений в Яндекс.Плюсе

Аргументы и Факты09:09
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