Экономика
ТАССПользователи «Яндекс.Плюс» смогут открыть счет для накоплений
Пользователи "Яндекс.Плюс" смогут открыть счет для накоплений при помощи платформы ВТБ Капитал Инвестиции, интегрированной в сервис. Об этом сообщили в пресс-службе IT-компании.
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ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
Псковское агентство информации05:26
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Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
RT на русском 10:25
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Общество
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Политика
Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI вчера в 09:55
Политика
Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам
Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Здоровье
В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов
В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке.
SM News 06:27
Интернет
Большое обновление WhatsApp стало доступно для установки
Ко всему прочему, пользователи мессенджера теперь могут выделять появление значка видеозвонка в группе не более восьми человек.
Evo-rus.com 08:57
Экономика
Состояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Богатейший человек в мире глава Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние до $172 млрд, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.
РБК 08:16
Футбол
Гендиректор «Зенита»: Азмун наказан рублем
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о санкциях, примененных к иранскому форварду сине-бело-голубых Сердару Азмуну за нарушение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:51
Общество
Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии
Претенденту в президенты Белоруссии, бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявили обвинения по трём статьям УК Белоруссии.
RT на русском 10:20
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Происшествия
ФСБ изъяла у черных копателей 77 единиц оружия и более 100 кг тротила
ФСБ обнаружила два пулемета, шесть автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 28 пистолетов и револьверов, 30 винтовок и карабинов, а также 23 ручные осколочные гранаты, 103 кг тротила, более 13,5 тыс. патронов, а также 365 основных частей и комплектующих оружия.
РБК 04:19
Происшествия
Шестилетняя москвичка убежала от похитителя и нашлась возле леса
Шестилетняя девочка убежала от мужчины, который похитил ее в Москве и затащил в лесопарк. Полиция начала розыск, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 10:08
Фигурное катание
Загитова и Медведева не попали в список ISU тестирования на допинг
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и чемпионка мира Евгения Медведева не вошли в новые пулы допинг-тестирования Международного союза конькобежцев (ISU), сообщает пресс-службе союза.
Новый Век 08:55
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Общество
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок
Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции.
Эхо Москвы вчера в 12:35
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Российские вузы имеют право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев.
Известия 07:49
Экономика
Квартиры в российских городах массово подорожали
Помимо Сочи, где «квадрат» теперь стоит почти 140 тысяч рублей, массово подорожало жилье в Кемерове (плюс 14 процентов, до 50,7 тысячи рублей за квадратный метр), в Улан-Удэ (плюс 13 процентов, 53,8 тысячи рублей), Туле (плюс 13 процентов, 62,9 тысячи) и Тюмени (плюс 12,7 процента, 74,4 тысячи).
Lenta.ru 05:07
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
Общество
Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских
Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ 08:39
Культура
Скончался советский и российский актер Виктор Проскурин
Умер советский и российский актёр Виктор Проскурин. Ему было 68 лет, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России вчера в 09:02
Политика
В МИД прокомментировали запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила запрет на вещание семи телеканалов RT в Латвии.
РИА Новости 09:19
Авто
Появились фото нового седана Kia Optima для рынка России
Новый Kia K5 прошел сертификацию в нашей стране.
Evo-rus.com 08:34
Шоу-бизнес
Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов
Evo-rus.com 09:08
Экономика
Петербургская сеть гипермаркетов уходит из Москвы
Петербургская компания ООО «Биг Бокс», управляющая сетью «Оптоклуб Ряды», 6 июля закроет единственный гипермаркет в Московском регионе.
РБК Санкт-Петербург 10:47
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17