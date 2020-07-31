Общество
Mockva.ruПользователи грубо раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода представила клип на новую композицию, в которой принял участие рэпер Pharaon.
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«Лолита в латексе и Собчак с пришитой грудью»: Александр Гудков снял для Светланы Лободы скандальный клип
Комсомольская правдавчера в 08:12
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Общество
Международное авиасообщение может возобновиться с 11 августа
Международное авиасообщение может быть восстановлено уже с 11 августа - такой вариант развития событий обсуждается, однако точного решения еще нет.
Газета.Ru 02:11
Здоровье
Памятник медикам заложат в Нижнем Новгороде 1 августа
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетит Нижегородскую область с рабочим визитом 1 августа 2020 года.
Нижний сейчас 02:24
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Политика
Посольство Белоруссии уведомили об усилении контроля на границе России
Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политических мотивов.
Известия вчера в 12:08
Общество
3,5 тыс. жителей Хабаровска вышли на митинг в поддержку Фургала
Почти 3,5 тыс. человек вышли в Хабаровске на несогласованную акцию в поддержку бывшего губернатора региона Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации убийств и покушений на предпринимателей и впоследствии отстранен от должности.
Известия 01:56
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Армия и оружие
В Польше высоко оценили российский «Спрут-СДМ1»
Российская самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", о вероятной закупке которой заявили в Индии, поможет эффективно бороться с бронированной техникой противника в горной местности.
Военное обозрение вчера в 04:13
Энергетика
Цены на газ в России повышаются на 3%
Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС вчера в 17:01
Финансы
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Один из крупнейших российских банков ВТБ объявил о снижении ставки по рублевым вкладам на 0,1-0,2 процентных пункта.
Московский Комсомолец 01:57
Происшествия
Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае
Вести.Ru вчера в 09:20
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском 30 июля в 00:55
Футбол
«Зенит» представил форму на следующий сезон
Газета.Ru 02:38
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
Пенсионный фонд России сообщил точный возраст детей, родители которых могут претендовать в августе на пособие в 20 тысяч рублей.
ФАН вчера в 04:32
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов
Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета 02:38
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
Политика
Главная соперница Лукашенко высказалась об отношениях с Россией
Главная соперница действующего президента Александра Лукашенко считает, что Белоруссия и Россия должны выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношения.
Lenta.ru 30 июля в 08:44
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи стартовала с Байконура
РЕН ТВ 30 июля в 17:26
Автоспорт
Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
По данным журналиста Криса Медланда, из-за нарушения регламента соревнований уроженец Уфы получит штраф в пять позиций на стартовой решетке Гран-при Великобритании.
Bookmaker-ratings.ru 02:20
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
RT на русском вчера в 06:26
Интернет
Эксперты рассказали об опасностях общественного Wi-Fi для пользователя
Злоумышленники могут перехватить и проанализировать данные в текущий сессии при использовании общественных сетей Wi-Fi, а затем воспользоваться полученной информацией.
Известия вчера в 20:56
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Здоровье
Онколог рассказал, на что указывает горечь во рту
Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал в своем инстаграме, что означает горечь во рту, вплоть до жжения, а также желтый налет на языке.
РИА Новости 00:11
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Происшествия
Россиянам дали рекомендации по избежанию ДТП
Специалисты МЧС дали россиянам рекомендации, как снизить риск попадания в ДТП.
Lenta.ru 00:41
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 вчера в 05:42