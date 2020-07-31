Общество

Mockva.ruMockva.ruПользователи грубо раскритиковали новый клип Лободы

Певица Светлана Лобода представила клип на новую композицию, в которой принял участие рэпер Pharaon.
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