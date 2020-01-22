Общество
Новые ИзвестияПользователи интернета стали меньше доверять блогерам
Как показал предыдущий опрос агентства 2017 года, блогерам доверяли 44%. Нынешней опрос показал, что этот показатель составляет уже 42%. Исследователи опросили более 56 тысяч пользователей сети в возрасте от 16 до 54 лет в 81 стране мира, сообщает "КоммерсантЪ".
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с чего всё началось
Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM. Исключением из тенденции пока остаются российские подростки.Коммерсантъвчера в 16:47
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Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
Россия догнала Конго в рейтинге демократии, расположившись на 134-м месте.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Политика
Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены
Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Шоу-бизнес
Кредитор Виталины отверг слухи о неадекватности Джигарханяна
Виталина уверяет, что Армен Борисович находится в плачевном состоянии.
Происшествия
Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства
Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
Политика
Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу земель под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Армия и оружие
Во время обстрела Горловки погиб один защитник Донбасса — НМ ДНР
Отмечается, что в результате обстрела был убит один защитник Донбасса, находившийся на боевом посту.
Политика
Путин потребовал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины в России нуждается в пересмотре, утверждает президент России Владимир Путин.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Общество
Путин: расходы бюджета на поддержку семей составят более 1 трлн рублей
Российский президент Владимир Путин сообщил о расходах бюджета на меры поддержки семьи, материнства и детства, объявленные в послании Федеральному собранию.
Общество
Из затонувшего «Титаника» хотят достать беспроводной телеграф Marconi
Американская компания RMS Titanic Inc. намерена организовать погружение к легендарному "Титанику" и извлечь находящийся на его борту беспроводной телеграф Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия.
Шоу-бизнес
Памела Андерсон тайно вышла замуж
По данным СМИ, Памела Андерсон вышла замуж за продюсера фильма «Звезда родилась» Джона Питерса.
Игры
Инсайдер: Cyberpunk 2077 отложили из-за проблем на консолях, особенно на Xbox One
RPG создаётся для PS4, Xbox One и РС. Скорее всего, к выходу PS5 и Xbox Series X игру улучшат и для новых консолей.
Политика
МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков
Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Армия и оружие
ВВС Сирии атакуют позиции террористов «Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо
Экономика
Дерипаска назвал виновных в бедности России
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал виновных в бедности в России.
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Армия и оружие
В Иране убит командир народного ополчения «Басидж»
Сегодня в провинции Хузестан на юго-востоке Ирана был убит командир иранского народного ополчения "Басидж".
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Армия и оружие
По Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой после обвинений Ирана в терроризме. Видео
После заявления Эр-Рияда о «терроризме Ирана», по Саудовской Аравии нанесли удар баллистической ракетой.