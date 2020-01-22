Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений Доверие интернет-пользователей к блогерам снижается как в России, так и во всем мире, говорится в исследовании медиаагентства UM. Исключением из тенденции пока остаются российские подростки.

с чего всё началось

Как показал предыдущий опрос агентства 2017 года, блогерам доверяли 44%. Нынешней опрос показал, что этот показатель составляет уже 42%. Исследователи опросили более 56 тысяч пользователей сети в возрасте от 16 до 54 лет в 81 стране мира, сообщает "КоммерсантЪ".

Политика Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.

Происшествия Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.

Футбол Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи» Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.

Общество Из затонувшего «Титаника» хотят достать беспроводной телеграф Marconi Американская компания RMS Titanic Inc. намерена организовать погружение к легендарному "Титанику" и извлечь находящийся на его борту беспроводной телеграф Marconi, с которого корабль передавал сигнал бедствия.

Политика МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Политика Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.