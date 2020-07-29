Общество

CT newsCT newsСветлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

В свет вышла новая композиция Светланы Лободы под названием «Boom Boom». На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Отметим, что по стилю клип находится где-то между идеями Little Big и Maruv.
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Видео дня: Лобода, Собчак и Галич свергают мужской взгляд на женщин

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В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек «Boom boom»

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«Совсем не Boom Boom»: новый клип Лободы разочаровал поклонников

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Клип Лободы и Pharaoh за сутки собрал 139 тысяч дизлайков

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Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

Актуальные Новостивчера в 10:34

«Дерзкое, свободное и местами шокирующее!»: Александр Гудков снял новый клип для Светланы Лободы

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Видео: Ксения Собчак снялась в новом клипе Светланы Лободы

Петербургский дневник29 июля в 08:52
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Общество

Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра

РБК 14:57
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Политика

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Коммерсантъ 21:48
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Общество

Названа возможная стоимость новых iPhone в России

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
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Авто

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

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Политика

Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии

Задержание россиян На этой неделе стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии.
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Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

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РИА Новости 15:36
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Политика

Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине

Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
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Происшествия

Семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской

РБК 22:20
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Финансы

Рубль может рухнуть после президентских выборов в США

Курс евро впервые с 1 апреля превысил отметку 87 рублей. Доллар подорожал до 73,78 рублей.
Актуальные комментарии 07:06
Технологии

Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi

При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
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Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

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Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

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Авто

ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы автомобиля «Валдай NEXT»

Первые экземпляры среднетоннажного городского грузовика «Валдай NEXT» сошли с конвейера Горьковского автозавода.
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Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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Происшествия

На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ

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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
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Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

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Общество

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском

Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
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Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

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советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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