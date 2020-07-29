Общество
CT newsСветлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак
В свет вышла новая композиция Светланы Лободы под названием «Boom Boom». На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Отметим, что по стилю клип находится где-то между идеями Little Big и Maruv.
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«Дерзкое, свободное и местами шокирующее!»: Александр Гудков снял новый клип для Светланы Лободы
ГлобалМСК.рувчера в 06:55
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Политика
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ 21:48
Общество
Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04
Футбол
Полузащитник «Челси» Виллиан может перейти в «Барселону»
Футбольный клуб Барселона готов пойти навстречу бразильскому полузащитнику английского клуба Челси Виллиану, который хотел бы заключить контракт на трехлетний период.
NewInform 06:27
Авто
Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз
В Общественной палате России состоялся круглый стол, где владельцы СТО рассказали представителям ведомства об опасности увеличения средней цены на ремонт автомобилей в 7 – 10 раз из-за грядущих нововведений.
Тарантас Ньюс 15:10
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Задержание россиян На этой неделе стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии.
РИА Новости 09:49
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Политика
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ru 12:35
Финансы
Рубль может рухнуть после президентских выборов в США
Курс евро впервые с 1 апреля превысил отметку 87 рублей. Доллар подорожал до 73,78 рублей.
Актуальные комментарии 07:06
Технологии
Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец 20:42
Происшествия
Гособвинение по делу Хачатурян представляет прокурор по делу Немцова
Государственное обвинение в Мосгорсуде по уголовному делу в отношении двух старших сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, представляют два прокурора, передает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов девушек Алексея Паршина.
Газета.Ru 07:38
Политика
24-летний эсер Макаров стал самым бедным в заксобрании Забайкалья с доходом в 93 тыс. р
Двадцатичетырёхлетний справедливоросс Игорь Макаров задекларировал самый маленький доход среди депутатов Законодательного собрания Забайкальского края за 2019 год – 93 тысячи рублей.
Чита.Ру 20:50
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса.
News.ru 21:48
Авто
ГАЗ выпустил первые предсерийные образцы автомобиля «Валдай NEXT»
Первые экземпляры среднетоннажного городского грузовика «Валдай NEXT» сошли с конвейера Горьковского автозавода.
Тарантас Ньюс 14:28
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Моя Москва.онлайн вчера в 13:49
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Происшествия
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ
"При задержании нарушитель не выполнил законные требования пограничного наряда об остановке и попытался скрыться вглубь российской территории, направив свой автомобиль УАЗ- 452 на пограничников, при этом опасно маневрируя и создавая угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.
Российская газета 08:23
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Происшествия
Зверски убивший супругу житель Башкирии ранее не был судим
Челябинск, 31 июля 2020, 14:45 — REGNUM Убивший свою жену на глазах у маленьких детей житель Башкирии ранее не был судим.
REGNUM 07:45
Экономика
Путин подписал закон о регулировании криптовалют с 2021 года
Владимир Путин подписал закон, который разрешает с 2021 года проводить сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), но запретит криптовалюты как средство платежа в России.
РИА Новости 10:14
Футбол
«Оренбург» возглавит иностранный специалист
Как информирует «Матч ТВ», вакантный пост займет чешский специалист Марцел Личка. Личка известен по успешной работе в чемпионате Беларуси.
ProstoProSport вчера в 18:15