В свет вышла новая композиция Светланы Лободы под названием «Boom Boom». На Youtube можно посмотреть клип, в котором снялись такие звезды шоу-бизнеса, как Pharaoh, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Отметим, что по стилю клип находится где-то между идеями Little Big и Maruv.

Светлана Лобода сняла клип «Boom Boom» с Pharaoh и Ксенией Собчак

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