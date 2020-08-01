Общество
Lenta.ruПользователи сети раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. Ролик опубликован в четверг, 30 июля, на Youtube-канале исполнительницы.
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«Дерзкое, свободное и местами шокирующее!»: Александр Гудков снял новый клип для Светланы Лободы
ГлобалМСК.рувчера в 06:55
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Общество
Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами
Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами.
ТАСС 17:00
Авто
Водителей России ждёт ряд нововведений
Еще с начала месяца в России начали действовать новые, принятые правительством правила для автомобилистов.
Car.ru вчера в 03:22
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Экономика
Apple впервые стала дороже Saudi Aramco
Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал.
Коммерсантъ 15:22
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
Единоборства
Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей
ProstoProSport 03:58
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Здоровье
Главными переносчиками коронавируса признаны дети младше пяти лет
Выяснилось, что у детей младше пяти лет в носоглотке концентрация коронавирусных частиц оказалась гораздо выше, чем в других возрастных группах.
Цензуры.Нет 08:45
Общество
Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости 19:46
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Кравчук: Россия, США, Великобритания должны восстанавливать Донбасс
Леонид Кравчук считает, что эти страны должны участвовать в восстановлении Донбасса, потому что подписав Будапештский меморандум, они гарантировали Украине безопасность, а по мнению Кравчука, Россия является той страной, которая нанесла Украине на Донбассе огромный ущерб.
ИА Красная Весна вчера в 16:46
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Авто
Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России
Стоимость модели начинается от 3 млн 688 тыс. рублей. При создании авто использовалась новая модульная платформа TNGA.
Evo-rus.com 09:54
Политика
Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Lenta.ru 19:48
Игры
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Гаджеты
GeForce RTX 3090 будет на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
Новая видеокарта GeForce RTX 3090 от Nvidia будет на 50% быстрее, чем ее предшественник в лице GeForce RTX 2080 Ti.
Дни24 10:00
Космос
Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
РИА Новости вчера в 13:38
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка
Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
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Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени
Evo-rus.com 29 июля в 02:33
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса
Начиная с сезона 2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут, говорится в релизе.
Известия 08:44
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс вчера в 05:47
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru 18:30