Общество

Lenta.ruLenta.ruПользователи сети раскритиковали новый клип Лободы

Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. Ролик опубликован в четверг, 30 июля, на Youtube-канале исполнительницы.
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Клип Лободы и Pharaoh за сутки собрал 139 тысяч дизлайков

РЕН ТВ19:07

В Сети раскритиковали провокационный клип Лободы на трек «Boom boom»

РИА Новости17:05

«Дерзкое, свободное и местами шокирующее!»: Александр Гудков снял новый клип для Светланы Лободы

ГлобалМСК.рувчера в 06:55

Видео дня: Лобода, Собчак и Галич свергают мужской взгляд на женщин

РБК03:09

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

Актуальные Новостивчера в 10:34

«Совсем не Boom Boom»: новый клип Лободы разочаровал поклонников

Экспресс газета06:58

Видео: Ксения Собчак снялась в новом клипе Светланы Лободы

Петербургский дневник29 июля в 08:52
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Общество

Россия возобновляет международное авиасообщение с некоторыми странами

Россия начиная с субботы возобновляет приостановленное в конце марта на фоне пандемии COVID-19 международное авиасообщение с несколькими странами.
ТАСС 17:00
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Авто

Водителей России ждёт ряд нововведений

Еще с начала месяца в России начали действовать новые, принятые правительством правила для автомобилистов.
Car.ru вчера в 03:22
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Происшествия

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

RT на русском 10:12
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Экономика

Apple впервые стала дороже Saudi Aramco

Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал.
Коммерсантъ 15:22
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Политика

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru 16:06
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Единоборства

Емельяненко получил за бой с Исмаиловым 10 млн рублей

ProstoProSport 03:58
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Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
19
Фигурное катание

Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
8
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
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Здоровье

Главными переносчиками коронавируса признаны дети младше пяти лет

Выяснилось, что у детей младше пяти лет в носоглотке концентрация коронавирусных частиц оказалась гораздо выше, чем в других возрастных группах.
Цензуры.Нет 08:45
14
Общество

Болсонару заявил, что все когда-нибудь заразятся коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару, недавно переболевший коронавирусом, во время встречи со своими сторонниками в муниципалитете Баже (штат Риу-Гранди-ду-Сул) вновь преуменьшил риски новой инфекции и попросил людей не бояться, заявив, что почти все когда-нибудь заразятся им, сообщает издание Folha de Sao Paulo.
РИА Новости 19:46
Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Политика

Кравчук: Россия, США, Великобритания должны восстанавливать Донбасс

Леонид Кравчук считает, что эти страны должны участвовать в восстановлении Донбасса, потому что подписав Будапештский меморандум, они гарантировали Украине безопасность, а по мнению Кравчука, Россия является той страной, которая нанесла Украине на Донбассе огромный ущерб.
ИА Красная Весна вчера в 16:46
5
Политика

Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
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Футбол

Кержаков продлил контракт с «Зенитом» вслед за Жирковым

Вести.Ru 11:16
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Авто

Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России

Стоимость модели начинается от 3 млн 688 тыс. рублей. При создании авто использовалась новая модульная платформа TNGA.
Evo-rus.com 09:54
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Политика

Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением

Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Lenta.ru 19:48
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Происшествия

Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне

Известия 15:34
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Игры

Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil

Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Гаджеты

GeForce RTX 3090 будет на 50% быстрее GeForce RTX 2080 Ti

Новая видеокарта GeForce RTX 3090 от Nvidia будет на 50% быстрее, чем ее предшественник в лице GeForce RTX 2080 Ti.
Дни24 10:00
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Космос

Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать

Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
РИА Новости вчера в 13:38
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Футбол

Юран покинул пост главного тренера «Химок»

51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Общество

Малышева заявила об опасности защитных масок для детей

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
Шоу-бизнес

Саша Черно из «Дома-2» родила своего первого ребенка

Звезда «Дома-2» впервые стала мамой, хотя далось ей это непросто.
Uznayvse.ru 09:02
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Наука

Антирадиационный щит для космонавтов сделают из чернобыльской плесени

Evo-rus.com 29 июля в 02:33
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Политика

Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Московский Комсомолец вчера в 18:56
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Футбол

Клубы РПЛ проголосовали за запрет на отмену матчей из-за коронавируса

Начиная с сезона 2020/21 переносы матчей из-за заболевания игроков COVID-19 осуществляться не будут, говорится в релизе.
Известия 08:44
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Выходец из Советского Союза Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и членом британской Палаты лордов.
Вести.Ru 18:30
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советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр. Лауреат национальной телевизионной премии «ТЭФИ 2007» в номинации «Ведущий ток-шоу» за ток-шоу «Лолита. Без комплексов» на Первом канале.
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