Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom. Ролик опубликован в четверг, 30 июля, на Youtube-канале исполнительницы.

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Экономика Apple впервые стала дороже Saudi Aramco Капитализация Saudi Aramco оценивается в $1,76 трлн. Накануне, 30 июля, Apple отчиталась о результатах своей деятельности за второй квартал. 1

Политика Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 64

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Игры Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.

Космос Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать Бог благословил человека осваивать космос, это может примирить народы и остановить воины, заявил РИА Новости в четверг глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. 4

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Общество Малышева заявила об опасности защитных масок для детей Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.