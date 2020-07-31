Политика
Московский КомсомолецПользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Спич президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в детскую больницу в Киеве вызвал недоумение у пользователей соцсетей. Недоумение вызвал странный ответ главы государства на вопрос о том, почему открытие нового корпуса детского лечебного учреждения не было приурочено ко Дню защиты детей.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолецвчера в 18:56
«Будем всех бомбить»: Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы
Комсомольская правда00:21
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
Известия вчера в 13:30
Общество
Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Политика
Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
РИА Новости вчера в 11:38
Общество
В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей
Детские оздоровительные лагеря на территории Кузбасса временно прекратят работу после 3 августа.
Российская газета 02:26
Путешествия
Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье
В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:35
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Технологии
Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
Общество
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Политика
Дегтярев планирует отчитаться перед президентом в конце августа
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 00:36
Происшествия
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ вчера в 15:06
Происшествия
В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку
По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Происшествия
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Экономика
«Ъ»: подписка на печатную прессу упала во втором полугодии на 10%
Объем подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года упал на 10%, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Почту России.
ТАСС вчера в 21:13
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
Футбол
«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора
Сергей Егоров занял пост спортивного директора футбольного клуба «Химки».
CT news вчера в 14:52
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Общество
Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще
Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
Общество
За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса
За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
Политика
Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии
Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru 29 июля в 18:05
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Общество
ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе
По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
Политика
Трамп заявил о нежелании переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55