Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Спич президента Украины Владимира Зеленского в ходе визита в детскую больницу в Киеве вызвал недоумение у пользователей соцсетей. Недоумение вызвал странный ответ главы государства на вопрос о том, почему открытие нового корпуса детского лечебного учреждения не было приурочено ко Дню защиты детей.
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Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

Московский Комсомолецвчера в 18:56

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

Известиявчера в 20:03

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолётах» удивили пользователей Сети

News.ruвчера в 19:19

«Будем всех бомбить»: Украинцы возмутились словами Зеленского на открытии детской больницы

Комсомольская правда00:21

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили украинцев

РЕН ТВвчера в 18:35

Слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах» озадачили пользователей Сети

РИА Новостивчера в 18:01

«Будем всех бомбить»: Зеленский в больнице рассказал, как надо отмечать День защиты детей

Царьградвчера в 13:56
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Известия 02:23
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Экономика

ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%

Валовой внутренний продукт (ВВП) США во II квартале текущего года упал на рекордные 32,9% в годовом выражении.
Известия вчера в 13:30
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Общество

Число обломков бака российского «Фрегата» на орбите возросло втрое

Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
РИА Новости вчера в 20:13
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Политика

Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Политика

Россия не попала в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС

Совет ЕС не включил Россию в третий по счету обновленный список стран, с которыми европейским государствам рекомендовано открыть внешние границы.
РИА Новости вчера в 11:38
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Общество

В Кузбассе из-за COVID-19 приостановили работу детских лагерей

Детские оздоровительные лагеря на территории Кузбасса временно прекратят работу после 3 августа.
Российская газета 02:26
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Путешествия

Коронавирусный сезон в Крыму: все, что нужно знать туристам об отдыхе на черноморском побережье

В условиях закрытых границ у россиян, которые хотели отдохнуть на море этим летом, осталось не так много вариантов для отпуска: Краснодарский край и Крым.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:35
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Технологии

Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3

BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
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Общество

Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Политика

Дегтярев планирует отчитаться перед президентом в конце августа

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев намеревается в 20-х числах августа отчитаться о состоянии дел в регионе президенту России Владимиру Путину.
Ведомости 00:36
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Происшествия

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения

Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ вчера в 15:06
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

По версии следствия, 29 июля около 21:00 по местному времени неизвестный мужчина в подъезде многоквартирного дома в Центральном округе Омска напал на шестилетнюю девочку и притянул её к себе.
REGNUM 00:34
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Происшествия

При пожаре на базе отдыха в Алтайском крае пострадали два человека

РБК 01:25
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Происшествия

Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому

Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
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Экономика

«Ъ»: подписка на печатную прессу упала во втором полугодии на 10%

Объем подписки на печатные издания во втором полугодии 2020 года упал на 10%, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Почту России.
ТАСС вчера в 21:13
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
191
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия вчера в 04:59
1,1K
Футбол

«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора

Сергей Егоров занял пост спортивного директора футбольного клуба «Химки».
CT news вчера в 14:52
Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
206
Общество

Мишустин: получить субсидии на оплату ЖКХ станет проще

Плата за ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM Глава правительства рассказал, что с начала 2021 года больше не нужно будет получать справки об отсуствии задолженности по платежам, которые доказывают право гражданина на субсидию.
REGNUM вчера в 14:20
105
Общество

За сутки коронавирус выявлен у 74 жителей Кузбасса

За прошедшие сутки заболевание коронавирусом было выявлено у 74 жителей Кузбасса, зафиксирован один летальный исход.
RT на русском вчера в 00:55
99
Политика

Экс-глава Приморья Тарасенко назначен врио главы правительства Якутии

Господин Тарасенко перешел с должности замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, а ранее, в 2017–2018 годах, исполнял обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского.
Коммерсантъ 00:31
8
Киберспорт

В Epic Games Store появились достижения

CyberSport.ru 29 июля в 18:05
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
40
Религия

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
5
Здоровье

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса

Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
6
Общество

ПФР уточнил условия выплаты 20 тысяч рублей семьям с детьми в августе

По 20 тысяч рублей получат семьи, которые не оформили соответствующие заявления, дающие возможность претендовать на единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей в июне и июле.
Экономика сегодня вчера в 20:40
7
Политика

Трамп заявил о нежелании переноса выборов

Американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе брифинга, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены на более позднюю дату.
RT на русском вчера в 18:55
49
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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