Общество
КоммерсантъВ работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00. Проблемы связаны с работой почты (61%), сайта (27%) и со входом (11%).
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Биатлон
Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Политика
ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом в России
Эксперты Роспотребнадзора представили список мер для предупреждения распространения китайского коронавируса 2019-nCoV на территории России.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС после обильных снегопадов
Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба введен в Новосибирске для устранения последствий обильных снегопадов.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Теннис
Россиянка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в женском одиночном разряде успешно выступает россиянка Анастасия Павлюченкова.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала подруг на девичник перед возможной свадьбой
После совместного отдыха в Таиланде, где Давид сделал Ольге предложение, возможная свадьба не за горами.
Происшествия
В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус
Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Авто
В России Mercedes-Benz отзывает более 150 автомобилей
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе
Рейс SU1713 на высоте 10 тысяч метров подал диспетчеру сигнал тревоги из-за сообщения о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.
Гаджеты
BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена
Российский бренд мобильной электроники BQ представил BQ 6424L Magic O – доступный смартфон с безрамочным FullView-экраном.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Кино
Первый полноценный трейлер сериала Ghost in the Shell: SAC_2045
Общество
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай
«Уральские авиалинии» приостановила рейсы на остров Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает авиакомпания.
Шоу-бизнес
Подписчики назвали мужа Аланы Мамаевой извращенцем
Девушка решила поговорить на тему психологического портрета «жен футболистов». Вот только подписчики решили обсудить внешность Мамаевой.
Здоровье
Все школы Саратова закрываются на карантин
С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против женщины, которая выставила на продажу своего ребенка, сообщило следственное управление по региону.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.