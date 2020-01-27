Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00. Проблемы связаны с работой почты (61%), сайта (27%) и со входом (11%).
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Mail.Ru прокомментировала сообщения о сбое в работе почты

РБК06:23

В работе почты Mail.ru произошел масштабный сбой

Газета.Ru05:54

Пользователи пожаловались на сбои в работе «Яндекса»

Коммерсантъ04:52

В Mail.ru прокомментировали ситуацию с техническим сбоем

RT на русском04:44

Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

ТАСС03:42

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Mail.Ru

Интерфакс03:38

В работе Mail.ru произошел сбой

URA.Ru03:53
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Биатлон

Драчёв считает, что сборная России может выиграть три медали на ЧМ

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что на грядущем чемпионате мира национальная команда может повторить прошлогодний результат.
RT на русском вчера в 14:15
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru вчера в 11:21
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Армия и оружие

Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо

Российская газета вчера в 18:02
Политика

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 05:11
Политика

Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
РБК 07:39
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Происшествия

Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Вести.Ru 00:47
Здоровье

Роспотребнадзор подготовил меры по борьбе с коронавирусом в России

Эксперты Роспотребнадзора представили список мер для предупреждения распространения китайского коронавируса 2019-nCoV на территории России.
iReactor вчера в 20:47
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС после обильных снегопадов

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба введен в Новосибирске для устранения последствий обильных снегопадов.
ТАСС 00:37
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Теннис

Россиянка Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

На Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в женском одиночном разряде успешно выступает россиянка Анастасия Павлюченкова.
Газета Metro 07:22
Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала подруг на девичник перед возможной свадьбой

После совместного отдыха в Таиланде, где Давид сделал Ольге предложение, возможная свадьба не за горами.
Народные новости вчера в 18:37
Происшествия

В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус

Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:22
Авто

В России Mercedes-Benz отзывает более 150 автомобилей

Тарантас Ньюс 04:44
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Хабаровске из-за сообщения о бомбе

Рейс SU1713 на высоте 10 тысяч метров подал диспетчеру сигнал тревоги из-за сообщения о якобы находящемся на борту взрывном устройстве.
ТагилСити.ру 02:38
Гаджеты

BQ представила доступный смартфон BQ 6424L Magic O. Цена

Российский бренд мобильной электроники BQ представил BQ 6424L Magic O – доступный смартфон с безрамочным FullView-экраном.
CNews 05:03
Политика

Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО

Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 06:52
Происшествия

На кладбище в Подмосковье нашли мёртвой мать двоих детей

REGNUM 04:26
Кино

Первый полноценный трейлер сериала Ghost in the Shell: SAC_2045

Игромания.ру 05:43
Общество

«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Китай

«Уральские авиалинии» приостановила рейсы на остров Хайнань до нормализации эпидемиологической обстановки в Китае, сообщает авиакомпания.
Ведомости 07:25
Шоу-бизнес

Подписчики назвали мужа Аланы Мамаевой извращенцем

Девушка решила поговорить на тему психологического портрета «жен футболистов». Вот только подписчики решили обсудить внешность Мамаевой.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:15
Здоровье

Все школы Саратова закрываются на карантин

С завтрашнего дня все школы Саратова закрываются на карантин по ОРВИ и гриппу.
Саратов 24 05:25
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

На Ставрополье женщина продала дочь через соцсети за 440 тысяч рублей

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против женщины, которая выставила на продажу своего ребенка, сообщило следственное управление по региону.
РИА Новости 04:17
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
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