Общество
REGNUMПользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов. Так, 61% сообщили о проблемах в работе почты, 26% — сайта, еще 11% испытывают трудности со входом в почту.
Читать в источнике
Оценить482
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Происшествия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Происшествия
В здании Министерства культуры Украины произошло возгорание
Пожарные проводят эвакуацию людей из здания Министерства культуры Украины в центре Киеве, где в понедельник произошло возгорание в одном из помещений.
Происшествия
Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец
Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Космос
Астрономы из США обнаружили самую смертоносную планету
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Происшествия
Названа предварительная причина крушения вертолета Коби Брайанта
Одной из причин крушения вертолета, в результате которого погиб баскетболист Коби Брайант, мог стать густой туман.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Общество
Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая.
Происшествия
Суд рассмотрит дело о хищении у Минобороны 353 млн рублей
«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в 235 гарнизонный военный суд в Москве, для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Политика
Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост
Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
Политика
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Общество
Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия
Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
Общество
В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа
Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.
Политика
Глава Ингушетии отправил правительство в отставку
В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
Происшествия
На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Здоровье
Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса
Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Общество
Более сотни россиян находятся в эпицентре коронавируса в Китае
Российское посольство в КНР рассказало о гражданах России, которые в настоящее время находятся в закрытом на карантин городе Ухань провинции Хубэй, являющемся эпицентром нового смертельного коронавируса.
Происшествия
В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе
Участники конфликта во дворе жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), который привел к стрельбе из автомата, в ту же ночь устроили погром в местном кафе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Космос