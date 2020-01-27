Общество

REGNUMREGNUMПользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов. Так, 61% сообщили о проблемах в работе почты, 26% — сайта, еще 11% испытывают трудности со входом в почту.
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Пользователи сообщили о сбоях в работе сервисов «Яндекса»

РИА Новости05:01

У Mail.ru случился сбой: почтовые адреса удалены

Екатеринбург Онлайн04:29

В работе почты Mail.Ru произошел сбой

РБК03:53

В работе Mail.ru произошел сбой

URA.Ru03:53

В Mail.ru прокомментировали ситуацию с техническим сбоем

RT на русском04:44

Пользователи сообщают о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru

ТАСС03:42

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Mail.Ru

Интерфакс03:38
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Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
RT на русском вчера в 11:57
Происшествия

В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
РИА Новости 02:46
Здоровье

30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко

Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
REGNUM 03:49
Происшествия

В здании Министерства культуры Украины произошло возгорание

Пожарные проводят эвакуацию людей из здания Министерства культуры Украины в центре Киеве, где в понедельник произошло возгорание в одном из помещений.
ТАСС 04:38
Происшествия

Найден оставивший двоих детей в Шереметьево отец

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.
Известия 04:56
Космос

Астрономы из США обнаружили самую смертоносную планету

Актуальные Новости 04:29
Общество

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
РБК 04:39
Происшествия

Названа предварительная причина крушения вертолета Коби Брайанта

Одной из причин крушения вертолета, в результате которого погиб баскетболист Коби Брайант, мог стать густой туман.
ТК Звезда 03:19
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Пассажирский самолет разбился в Афганистане

ТАСС 04:55
Общество

Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
РИА Новости 04:47
Общество

Роспотребнадзор оценил риск заражения коронавирусом через посылки

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая.
Взгляд.ру 04:28
Происшествия

Суд рассмотрит дело о хищении у Минобороны 353 млн рублей

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в 235 гарнизонный военный суд в Москве, для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении Следственного комитета.
Право.ру 04:07
Политика

Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост

Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
Красная весна вчера в 20:36
Политика

В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий

Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
RT на русском 00:36
Общество

Эксперт усомнился, что Китай мог опередить Россию по продажам оружия

Ранее SIPRI опубликовал новую статистику производства и экспорта вооружений, в которой США по-прежнему занимают первое место в мире, а Китай сместил Россию со второй строчки.
РИА Новости 04:58
Общество

В Китае нашли вероятный источник коронавируса нового типа

Исследование выявило нуклеиновые кислоты коронавируса в 33 из 585 проб, что может свидетельствовать о возможной связи вспышки заболевания с торговлей дикими животными.
АБН вчера в 16:53
Политика

Глава Ингушетии отправил правительство в отставку

В Ингушетии отправлено в отставку правительство. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем решении 27 января.
REGNUM 02:54
Происшествия

На Ставрополье мать продала новорожденную дочь за 440 тысяч рублей

Российская газета 03:56
Происшествия

В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу

РБК 02:32
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:02
Здоровье

Глава РАН допустил возможность глобальной эпидемии коронавируса

Глобальная эпидемия возможна, если число заболевших коронавирусом в течение месяца продолжит расти в геометрической прогрессии, заявил президент Российской академии наук, профессор, академик РАН Александр Сергеев.
РИА Новости 04:12
Шоу-бизнес

Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике

По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Газета.Ru 04:29
Происшествия

У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета

У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Lenta.ru 04:39
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
REGNUM 02:25
Общество

Более сотни россиян находятся в эпицентре коронавируса в Китае

Российское посольство в КНР рассказало о гражданах России, которые в настоящее время находятся в закрытом на карантин городе Ухань провинции Хубэй, являющемся эпицентром нового смертельного коронавируса.
Наша версия 02:30
Происшествия

В Нижневартовске стрельба в центре города закончилась разгромом кафе

Участники конфликта во дворе жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), который привел к стрельбе из автомата, в ту же ночь устроили погром в местном кафе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
РИА Новости 03:53
Космос

Ученые нашли в космосе «звезду-вампира»

Ferra 25 января в 11:02
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