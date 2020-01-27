В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов. Так, 61% сообщили о проблемах в работе почты, 26% — сайта, еще 11% испытывают трудности со входом в почту.

Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru

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