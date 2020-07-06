В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

Политика Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно Сегодня утром ФСБ задержала бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который последние два месяца работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Общество Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии. 91

Политика Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ). 2

Футбол Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн. 1

Политика На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения. 1

Шоу-бизнес Мадонна позировала топлес на костылях Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль. 6

Происшествия Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.

Гаджеты Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками. 1

Политика Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека. 254

Футбол Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.

Игры Игры для Xbox Series X покажут 23 июля Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase. 3

Общество Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене. 70

Общество Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей. 235

Происшествия В Грузии локализовали пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия локализован, пострадавших нет, заявила РИА Новости сотрудница отеля. 1

Шоу-бизнес Ким Кардашьян опубликовала фото с красными волосами и декольте Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст опубликовала фото в топе с декольте и показала новый цвет волос.

Футбол Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом» Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости. 865