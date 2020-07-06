Общество
Газета.RuПользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»
В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком". Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Более трёх тысяч белгородцев подключили сервис «Гарантия Плюс» от «Ростелекома»
Белгородские новостивчера в 10:40
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Политика
Заявление РБК: почему уголовное дело Ивана Сафронова — это очень важно
Сегодня утром ФСБ задержала бывшего специального корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, который последние два месяца работал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.
РБК 10:34
Футбол
«Милан» обыграл «Ювентус» в серии А, забив 4 мяча впервые с 1989 года
"Милан" впервые с марта 1989 года забил четыре мяча в ворота "Ювентуса" в рамках чемпионата Италии.
РИА Новости 17:53
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru 17:26
Политика
Трамп уведомил конгресс о выходе США из ВОЗ
Глава Белого дома Дональд Трамп уведомил конгресс о выходе США из Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru 17:11
Политика
Украина заявила о задержании куратора ДНР из ГРУ
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве одного из «кураторов» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (также известного как ГРУ).
Lenta.ru 14:05
Футбол
Аргентинский клуб отклонил предложение ЦСКА по трансферу нападающего
Буэнос-Айрес, 7 июля 2020, 15:08 — REGNUM Аргентинский футбольный клуб «Сан-Лоренсо» отказал московскому ЦСКА в продаже нападающего Адольфо Гайча за €8 млн.
REGNUM 08:08
Политика
На Зеленского составили протоколы из-за нарушений в декларации
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины составило два протокола на президента страны Владимира Зеленского из-за административного правонарушения.
РБК 17:36
Происшествия
Самолет Boeing 747 совершил экстренную посадку в Симферополе
Пассажирский самолет, на борту которого около 200 человек, совершил экстренную посадку в Симферополе.
Известия 04:19
Общество
Ученые перечислили места с повышенным риском заражения коронавирусом
Специалисты в разговоре с «Известиями» перечислили места, где риск заражения коронавирусом наиболее высок.
Известия 18:42
Общество
После выплат на детей в России увеличились продажи дешевых смартфонов
Речь идет о выплатах в рамках поручения российского президента семьям с детьми от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 10:41
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек» Арзамасовой
Известный продюсер ледовых шоу и серебряный призер Олимпийских игр - 2002 Илья Авербух подтвердил, что состоит в отношениях со звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru 13:18
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Происшествия
Пьяный водитель совершил ДТП и сбежал в Южно-Сахалинске
ДТП с участием двух иномарок произошло на перекрестке улиц Комсомольской и Тихоокеанской в Южно-Сахалинске сегодня утром, 8 июля.
АСТВ 19:34
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy Note20 с изогнутым дисплеем
Судя по фотографии, новый Samsung Galaxy Note 20 Ultra наградили большим дисплеем с узкими рамками, в который врезана одинарная фронтальная камера с четырьмя датчиками.
Evo-rus.com 09:15
Киберспорт
Sonneiko ушел из Ninjas in Pyjamas
Cyber.sports.ru 08:37
Политика
Володин назвал политическим решение ЕСПЧ по обращению депутата Рашкина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что настаивает на извинении депутата Валерия Рашкина и не согласен с решением Европейского суда по правам человека.
Интерфакс 14:59
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 18:36
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России по футболу сыграет домашние матчи Лиги наций УЕФА сезона-2020/21 в Москве.
Коммерсантъ 12:51
Игры
Игры для Xbox Series X покажут 23 июля
Корпорация Microsoft проведёт 23 июля презентацию игр для консоли Xbox Series X под названием Xbox Games Showcase.
The GEEK 15:57
Общество
Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию
Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
Экономика
Минэкономразвития опровергло данные о резком падении доходов россиян
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Газета.Ru 09:31
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей
Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Происшествия
В Грузии локализовали пожар в пятизвездочной гостинице Radisson
Пожар в пятизвездочной гостинице Radisson Collection в грузинском регионе Кахетия локализован, пострадавших нет, заявила РИА Новости сотрудница отеля.
РИА Новости 20:11
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с красными волосами и декольте
Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст опубликовала фото в топе с декольте и показала новый цвет волос.
Lenta.ru 18:41
Футбол
Глушаков: «Ахмат» проявил характер в матче РПЛ с «Тамбовом»
Футболисты грозненского "Ахмата" проявили характер в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом", который после игры с московским "Спартаком" получил положительные эмоции, заявил РИА Новости полузащитник команды из Чечни Денис Глушаков.
РИА Новости 16:19
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:25
Экономика
В США потеряли надежду на быстрое восстановление экономики
Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик (Raphael Bostic) предупредил о том, что восстановление экономики США находится под угрозой срыва.
Lenta.ru 08:03
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка
Со слов анонимных инсайдеров, Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребенка.
Shraibikus News 16:21