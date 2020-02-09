Компания Microsoft выпустила незапланированный апдейт, установка которого повлекла за собой очередные проблемы. Пользователи Windows 7 после финального обновления столкнулись с проблемой черного фона вместо обоев. Однако после выпуска дополнительного обновления появилась новая неполадка.

Пользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Происшествия Пять человек погибли при взрыве в Кабуле В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.

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Шоу-бизнес Успенская обвинила журналистов в разрушении ее семьи Выступая в Ставрополе, певица Любовь Успенская пожаловалась зрителям, что жизнь ее семьи разрушена после вмешательства журналистов и скандального выступления дочери на телешоу.