Технологии
iReactorПользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК
Компания Microsoft выпустила незапланированный апдейт, установка которого повлекла за собой очередные проблемы. Пользователи Windows 7 после финального обновления столкнулись с проблемой черного фона вместо обоев. Однако после выпуска дополнительного обновления появилась новая неполадка.
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Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
Армия и оружие
Ярош допустил возможность «силовой зачистки» Донбасса
Бывший депутат Рады и экс-глава запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Общество
Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте
В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Общество
Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России
Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Экономика
Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе
Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Здоровье
Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России
В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Общество
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Технологии
Amazon, LG и NVIDIA отказались от участия в Mobile World Congress
Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress находится под угрозой срыва из-за коронавируса - ряд производителей, включая Amazon, LG и NVIDIA, отказались от участия в мероприятии из-за возможных рисков для здоровья делегаций и посетителей.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Происшествия
Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск
Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
Авто
Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся
Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
Армия и оружие
Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Политика
Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире
Космос
В 2019 году космодром Восточный посетило рекордное количество туристов
Более 1700 туристов посетили космодром Восточный в течение 2019 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Происшествия
Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10
Музыка
Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык
Общество
Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Культура
Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»
Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Происшествия
Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург
Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
Шоу-бизнес
Успенская обвинила журналистов в разрушении ее семьи
Выступая в Ставрополе, певица Любовь Успенская пожаловалась зрителям, что жизнь ее семьи разрушена после вмешательства журналистов и скандального выступления дочери на телешоу.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.