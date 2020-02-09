Технологии

iReactoriReactorПользователям Windows 7 система не дает выключить или перезагрузить ПК

Компания Microsoft выпустила незапланированный апдейт, установка которого повлекла за собой очередные проблемы. Пользователи Windows 7 после финального обновления столкнулись с проблемой черного фона вместо обоев. Однако после выпуска дополнительного обновления появилась новая неполадка.
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Первые «сюрпризы» Windows 7, оставшегося без поддержки Microsoft

Picsnews.net08 февраля в 11:37

Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры

Lenta.ruвчера в 09:21

Пользователи Windows 7 сообщили о запрещающей выключить компьютер ошибке

РБКвчера в 13:44

Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер

Газета.Ruвчера в 09:59

В компьютерах с операционной системой Windows 7 произошёл сбой

REGNUMвчера в 08:29

Найден способ устранить ошибку выключения Windows 7

Красная веснавчера в 15:35

Найдено решение проблемы с глюками при отключении Windows 7

Телеканал 360°вчера в 18:27
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Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

Газета.Ru вчера в 16:16
Армия и оружие

Ярош допустил возможность «силовой зачистки» Донбасса

Бывший депутат Рады и экс-глава запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош заявил о возможной «силовой зачистке» Донбасса.
Газета Кемерова вчера в 23:46
Общество

Российский завод Nissan может приостановить выпуск автомобилей в марте

В марте выпуск машин на российском автозаводе Nissan может быть приостановлен, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Ведомости вчера в 10:54
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Общество

Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России

Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Свободная Пресса вчера в 07:21
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК 09 февраля в 19:45
Экономика

Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка

Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM вчера в 04:13
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Технологии

Amazon, LG и NVIDIA отказались от участия в Mobile World Congress

Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress находится под угрозой срыва из-за коронавируса - ряд производителей, включая Amazon, LG и NVIDIA, отказались от участия в мероприятии из-за возможных рисков для здоровья делегаций и посетителей.
Газета.Ru вчера в 05:51
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ 09 февраля в 01:48
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
РБК вчера в 22:42
Авто

Эксперты назвали 8 признаков того, что автомобиль не продастся

Зачастую вопрос скорости продаж упирается только в цену — продать можно и битую машину, назначив за нее адекватную стоимость.
SpeedMe вчера в 23:59
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ вчера в 02:43
Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Lenta.ru вчера в 23:36
Космос

В 2019 году космодром Восточный посетило рекордное количество туристов

Более 1700 туристов посетили космодром Восточный в течение 2019 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 09 февраля в 05:42
Происшествия

Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

RT на русском 09 февраля в 00:13
Музыка

Ницой раскритиковала отборочный тур Евровидения за русский язык

Известия вчера в 22:45
Общество

Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

BFM.ru вчера в 01:48
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru вчера в 13:24
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Происшествия

Поезд «Сапсан» сломался по пути из Москвы в Петербург

Пассажирский поезд «Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, остановился на железнодорожной станции Решетниково из-за технической неисправности.
РБК вчера в 20:58
Шоу-бизнес

Успенская обвинила журналистов в разрушении ее семьи

Выступая в Ставрополе, певица Любовь Успенская пожаловалась зрителям, что жизнь ее семьи разрушена после вмешательства журналистов и скандального выступления дочери на телешоу.
Рамблер вчера в 15:04
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
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