Транспорт
Lenta.ruВ России захотели изменить правила использования шипованных шин
В Госдуме обсуждают введение ограничения скорости для автомобилей с шипованными шинами и штрафов за неправильное использование сезонной резины, сообщает «Коммерсантъ». Депутаты захотели изменить правила использования покрышек, чтобы снизить наносимый дорогам вред.
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с чего всё началось
Речь идет об ограничении скорости для автомобилей с такими покрышками, штрафе за неправильное использование сезонной резины, возвращении обязательного опознавательного знака «Ш». Такой знак необходим, чтобы машины с шипованными шинами могли опознать автоматические камеры.Коммерсантъвчера в 17:00
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