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Пользующиеся особенным спросом перед Новым годом товары подорожают

Производители и ритейл прогнозируют увеличение стоимости ряда товаров на 3-7% в преддверии Нового года.
Газета.Ru
Речь идет о росте в 3-7%, заявил «Известиям» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко.
Рамблер
Помимо прочего, перед праздниками вырастет стоимость парфюмерии, ювелирных изделий и косметики.
Московский Комсомолец
Наталья Жукова, руководитель отдела маркетинга RedExpress, рассказала «Известиям», что к Новому году также ожидается подорожание автомобилей и строительных товаров.
Известия

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