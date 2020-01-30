В октябре Иссахар приговорили к 7,5 года заключения за контрабанду запрещенных веществ. С просьбой помиловать девушку к президенту России обращались премьер-министр Израиля и ее мать. 29 января Владимир Путин помиловал израильтянку, после того как она подала соответствующее прошение.

Здоровье Борьбой с коронавирусом в Калужской области займется оперативный штаб Как сообщили в пресс-службе правительства Калужской области, по итогам заседания было принято решение создать оперативный штаб, который будет заниматься организацией и проведением противоэпидемических мероприятий.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Общество Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Происшествия Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.

Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Гаджеты Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.

Здоровье Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.

Авто Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).

Хоккей Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.

Энергетика «Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.

Здоровье Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса В список вошли препараты против ВИЧ, гепатита и склероза.

Спорт Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.

Общество В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.

Общество Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.

Здоровье ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.