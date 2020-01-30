Политика

РБКРБКПомилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

В октябре Иссахар приговорили к 7,5 года заключения за контрабанду запрещенных веществ. С просьбой помиловать девушку к президенту России обращались премьер-министр Израиля и ее мать. 29 января Владимир Путин помиловал израильтянку, после того как она подала соответствующее прошение.
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Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль

РБКвчера в 13:45

Нетаньяху и Иссахар вернулись в Израиль

Интерфаксвчера в 12:31

Все закончилось хорошо. Нетаньяху увез Иссахар в Израиль

ТАССвчера в 12:20

Десятки израильтян пришли встречать Нетаньяху и Иссахар в аэропорту

РИА Новостивчера в 12:42

Помилованная Путиным Иссахар вернулась в Израиль

Газета.Ruвчера в 13:14

Нетаньяху встретился с Иссасхар в аэропорту в Москве

РЕН ТВвчера в 05:47

Нетаньяху встретился с помилованной Иссахар

Взгляд.рувчера в 05:44
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:02, Ашберн
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Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину.
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Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Космос

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Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
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CNN: число пострадавших при атаке Ирана на базы США возросло до 64

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Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч

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Здоровье

Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
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Авто

Mercedes-Benz показал электрический лифтбек EQS

Модель, дизайн которой будет выполнен в стилистике показанного в сентябре 2019 года концепт-кара Mercedes-Benz Vision EQS, станет первым электромобилем немецкого автопроизводителя на новой платформе MEA (Modular Electric Architecture).
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Хоккей

Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
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«Нафтогаз» увеличил тариф на транзит российского газа

С 1 января 2020 года украинская нефтяная компания "Нафтогаз" увеличила тариф для "Газпрома" на транзит российского газа в Европу как минимум на 2%, сообщает РБК.
Вести.Ru 03:31
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Минздрав России порекомендовал три лекарства от коронавируса

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Спорт

Минспорт приостановил аккредитацию ВФЛА

По решению комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций аккредитация ВФЛА остановлена до 1 марта.
Известия 03:54
Происшествия

Поножовщина на борту танкера в Азовском море попала на видео

Старший помощник капитана танкера, находившегося в Азовском море, нанес матросу несколько ударов кухонным ножом.
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В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

РБК вчера в 12:45
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Мишустин раскритиковал информподачу по прожиточному минимуму

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал информационную подачу по снижению прожиточного минимума, которое многие восприняли как уменьшение размера МРОТ.
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О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан

Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
REGNUM 03:46
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ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
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В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
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Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения

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Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Названа зарплата бывшего премьер-министра России. На новой должности Дмитрий Медведев будет зарабатывать на уровне президента.
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ЦБ отозвал лицензию у московского банка

ЦБ РФ отозвал лицензию на банковскую деятельность у московской организации «АПАБАНК».
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