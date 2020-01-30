с чего всё началось

Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.

В октябре Иссахар приговорили к 7,5 года заключения за контрабанду запрещенных веществ. С просьбой помиловать девушку к президенту России обращались премьер-министр Израиля и ее мать. 29 января Владимир Путин помиловал израильтянку, после того как она подала соответствующее прошение.

Интернет Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.

Политика ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.

Политика МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил об опасности нового вида клопов Сотрудник института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала об опасности нового вида клопов, появившегося в РФ в последние годы.

Здоровье Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.

Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер с 6 тыс. пассажиров Круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого примерно 6 тыс. пассажиров, временно заблокирован в порту Чивитавеккьи (около 100 км к югу от Рима) после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы вирусного заболевания.

Политика Путин предложил ужесточить наказание за оскорбление Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос усиления ответственности за оскорбления - такое решение он принял по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщается на официальном сайте Кремля.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.