Политика
РБКПомилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль
В октябре Иссахар приговорили к 7,5 года заключения за контрабанду запрещенных веществ. С просьбой помиловать девушку к президенту России обращались премьер-министр Израиля и ее мать. 29 января Владимир Путин помиловал израильтянку, после того как она подала соответствующее прошение.
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Я благодарю своего друга президента Путина за то, что он помиловал Нааму Иссасхар.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикКоммерсантъ вчера в 12:03
с чего всё началось
“Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать ИССАСХАР Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 г. Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы”, – говорится в опубликованном на сайте Кремля указе.Общественная служба новостейвчера в 12:02
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